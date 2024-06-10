Турецька компанія Baykar розробила нові безпілотники — Finance.ua

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Турецька компанія Baykar розробила нові безпілотники

Технології&Авто
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Турецька компанія Baykar розробила нові безпілотники
Турецька компанія Baykar розробила нові безпілотники
Розробник безпілотників, турецька компанія Baykar, представила новий дрон Kalkan Diha. Зроблений він для піхоти, щоб вести розвідку, коригувати вогонь та патрулювати простір, пише «АрміяInform».
У своєму пресрелізі Baykar заявляє про потужні можливості дрона, які допомагатимуть військовим.
Основне завдання дрона Kalkan Diha — розвідка та допомога у коригуванні вогню для піхоти.
Дрон оснащений електричними двигунами, що дають змогу робити вертикальну посадку та зліт. До того ж в нього є ще один двигун — внутрішнього згорання.
Дрон має потужну оптичну систему та лазерний далекомір, які дозволяють йому працювати як вдень, так і вночі.

Характеристики дрона Kalkan Diha

  • Швидкість — до 120 км/год
  • Вантажопідйомність — 3 кг
  • Розмах крил — 5 м
  • Автономність — до 6 год
  • Дальність польоту — 100 км
  • Висота польоту — 2,4 км
Коли цей безпілотник стане на озброєння, поки що не відомо. Не повідомляє компанія і чи отримає його Україна.
За матеріалами:
Speka
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