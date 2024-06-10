Турецька компанія Baykar розробила нові безпілотники — Finance.ua

Турецька компанія Baykar розробила нові безпілотники
Розробник безпілотників, турецька компанія Baykar, представила новий дрон Kalkan Diha. Зроблений він для піхоти, щоб вести розвідку, коригувати вогонь та патрулювати простір, пише «АрміяInform».
У своєму пресрелізі Baykar заявляє про потужні можливості дрона, які допомагатимуть військовим.
Основне завдання дрона Kalkan Diha — розвідка та допомога у коригуванні вогню для піхоти.
Дрон оснащений електричними двигунами, що дають змогу робити вертикальну посадку та зліт. До того ж в нього є ще один двигун — внутрішнього згорання.
Дрон має потужну оптичну систему та лазерний далекомір, які дозволяють йому працювати як вдень, так і вночі.
Характеристики дрона Kalkan Diha
- Швидкість — до 120 км/год
- Вантажопідйомність — 3 кг
- Розмах крил — 5 м
- Автономність — до 6 год
- Дальність польоту — 100 км
- Висота польоту — 2,4 км
Коли цей безпілотник стане на озброєння, поки що не відомо. Не повідомляє компанія і чи отримає його Україна.
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