Baykar відкриє в Україні сервісний центр з ремонту та обслуговування БПЛА — Finance.ua

Baykar відкриє в Україні сервісний центр з ремонту та обслуговування БПЛА Сьогодні 11:13 — Фондовий ринок

Baykar відкриє в Україні сервісний центр з ремонту та обслуговування БПЛА

Міністерство оборони України та турецька компанія Baykar Makina уклали договір про створення в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Міноборони.

«В Україні з’явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. Документ про його будівництво укладено між Міністерством оборони та турецькою компанією Baykar Makina. Це зроблено у розвиток Рамкової угоди між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях», — йдеться в повідомленні.

Читайте також Компанія Baykar планує добудувати завод в Україні протягом двох років – Reuters

За словами держсекретаря Міноборони України Костянтина Ващенка, центр буде створено найближчим часом.

«Ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи. Окрема вдячність компанії Baykar за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією»", — цитує Ващенка пресслужба.

Нагадаємо, 10 липня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.