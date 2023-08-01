Baykar відкриє в Україні сервісний центр з ремонту та обслуговування БПЛА — Finance.ua
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Baykar відкриє в Україні сервісний центр з ремонту та обслуговування БПЛА

Фондовий ринок
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Baykar відкриє в Україні сервісний центр з ремонту та обслуговування БПЛА
Baykar відкриє в Україні сервісний центр з ремонту та обслуговування БПЛА
Міністерство оборони України та турецька компанія Baykar Makina уклали договір про створення в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів.
Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Міноборони.
«В Україні з’явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. Документ про його будівництво укладено між Міністерством оборони та турецькою компанією Baykar Makina. Це зроблено у розвиток Рамкової угоди між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях», — йдеться в повідомленні.
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За словами держсекретаря Міноборони України Костянтина Ващенка, центр буде створено найближчим часом.
«Ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи. Окрема вдячність компанії Baykar за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією»", — цитує Ващенка пресслужба.
Нагадаємо, 10 липня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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