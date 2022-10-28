Компанія Baykar планує добудувати завод в Україні протягом двох років – Reuters — Finance.ua

Компанія Baykar планує добудувати завод в Україні протягом двох років – Reuters Вчора 17:38 — Фондовий ринок

Компанія Baykar планує добудувати завод в Україні протягом двох років – Reuters

Турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні протягом двох років.

У межах угоди між Туреччиною та Україною, підписаної ще перед повномасштабним вторгненням росії в Україну, компанія Baykar погодилася побудувати свій другий виробничий завод в Україні.

Генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар повідомив, що плани щодо будівництва виробництва в Україні просуваються, попри деякі перешкоди, створені широкомасштабним вторгнення рф.

«Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва... протягом двох років ми б хотіли це закінчити», — зазначив Халук Байрактар.

Україна займає важливе місце в ланцюжку постачань Baykar, особливо з новим важким безпілотником Akinci та безпілотним винищувачем Kizilelma, або Golden Apple, які зараз розробляються. Обидва використовують українські двигуни від «Мотор Січ» та від «Івченко-Прогрес».

Що вироблятимуть в Україні

Варто зазначити, що на майбутньому заводі із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні планують виготовляти не лише ударні безпілотники Bayraktar TB2, а й безпілотні винищувачі Bayraktar Akıncı та реактивні надзвукові Bayraktar Kizilelma.

«Bayraktar TB2 та Bayraktar Akıncı знаходяться у серійному виробництві. Ми підписали експортні контракти на нього з різними країнами. На Bayraktar TB2 у нас є експортні контракти із 22 різними країнами. Зараз ми працюємо над проєктом безпілотного винищувача, який є дуже новим, і ми повністю його фінансуємо. Це, фактично, буде новий рівень на арені безпілотних систем», — розповів Халук Байрактар.

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Він зауважив, що у проєкті Akıncı та безпілотного винищувача компанія дуже тісно співпрацює з Україною. Адже Україна є однією з небагатьох країн, які мають технології для двигунів, тому у неї є дуже хороші та ефективні двигуни, а тісна координація та співпраця, своєю чергою, допомагає українським двигунам зайняти своє місце на ринку БПЛА.

Також він додав, що безпілотні винищувачі будуть оснащені двома типами українських двигунів.

Довідка Finance.ua:

у серпні цього року стало відомо, що турецький виробник Bayraktar зареєструвався в Україні й компанія придбала земельну ділянку для будівництва;

посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що компанія розробила проєктну документацію. Земельну ділянку придбали для реалізації майбутніх потужностей;



за його словами, власники компанії мають намір повністю реалізувати проєкт. Налагодження виробництва в Україні було майже їх особистим зобов’язанням.



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