Ніщо не нас не зупинить: гендиректор Baykar розповів деталі щодо будівництва заводу в Україні — Finance.ua

Ніщо не нас не зупинить: гендиректор Baykar розповів деталі щодо будівництва заводу в Україні Вчора 08:03 — Казна та Політика

Ніщо не нас не зупинить: гендиректор Baykar розповів деталі щодо будівництва заводу в Україні

План побудувати завод Байрактар в Україні був започаткований ще у серпні 2019 року, коли президент Зеленський відвідав завод у Туреччині.

Про це розповів генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар в інтерв’ю «Фактам тижня».

«У лютому ми уклали угоди між нашими урядами, і прискорили цей процес. Ми почали розробляти дизайн проєкт заводу. Ця робота не припинялася і прикладний проєкт — це детальний дизайн заводу — майже завершений», — повідомив він.

Площа об’єкту має скласти 30 тис. квадратних метрів, а кількість українських інженерів та техніків буде не меншою за 300 осіб. Це буде не просто завод, а цілий хаб із виробництва та розробки безпілотників.

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За словами Халука Байрактара у центрі вироблятимуть не тільки широко відомі в Україні безпілотники Tb2, а і найновіші моделі, які наразі проходять випробування: безпілотний ударний дрон Akıncı та безпілотний винищувач Kızılelma.

«Bayraktar Akinci — зробив свій перший політ саме з українськими двигунами, які були доставлені у Туреччину. Тож ми в тісній співпраці з українськими виробниками. Український двигун стане потужним серцем і найновішої розробки компанії Baykar — реактивного безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma, прототип якого представили буквально два тижні тому», — каже генеральний директор компанії Baykar.

Як він пояснив, Bayraktar перекладається червоне яблуко, і в ньому зробили акцент на непомітності. Довжина крил: 10 м, максимальний вантаж: півтори тони, швидкість до 1 100 км/год, робоча висота до 12 км. Боєприпаси можуть бути якими завгодно: від легких 70мм ракет з лазерним GPS-наведенням до важких керованих бомб.

Bayraktar Kızılelma — це абсолютно новий тренд з розробки безпілотних винищувачів. Цей дрон здатний вести повноцінний повітряний бій, а отже він може захищати небо, що так важливо для України. Крім того, він запрограмований працювати не тільки самостійно, а й в поєднанні з іншими дронами чи навіть пілотованими винищувачами.

Тестові польоти Kızılelma заплановані на початок наступного року, а от коли їх вироблятимуть в Україні — на новому заводі Baykar — говорити поки ще зарано, каже керівник компанії.

«Буде недоречно називати будь які дати, але я можу сказати, що цей план просувається, і ми це зробимо, ми побудуємо ці можливості в Україні, це в наших планах, і ніщо не нас не зупинить, уряди прийняли це рішення, тож не бачу перепон», — підсумував Халюк Байрактар.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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