Baykar розказала, яким буде завод з виробництва Bayraktar в Україні — Finance.ua
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Baykar розказала, яким буде завод з виробництва Bayraktar в Україні

Казна та Політика
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Baykar розказала, яким буде завод з виробництва Bayraktar в Україні
Baykar розказала, яким буде завод з виробництва Bayraktar в Україні, defence-ua.com
Турецька компанія Baykar Makina розказала, яким буде завод з виробництва безпілотників Bayraktar, котрий компанія планує побудувати в Україні.
Про це повідомляє видання Defense Express.
Генеральний директор Baykar Халук Байрактар повідомив, що загальна площа центру Baykar в Україні буде понад 30 000 кв. метрів, а кількість українських фахівців інженерів та техніків має скласти понад 300 осіб.
Baykar розказала, яким буде завод з виробництва Bayraktar в Україні
defence-ua.com
Видання повідомляє, що в Україні збиратимуть не лише Bayraktar TB2, але й важкий безпілотник Akıncı та безпілотний винищувач Kızılelma, а також іншу техніку компанії.
БПЛА Akıncı використовуватимуть українські двигуни МС-500 та АІ-450, в залежності від вибору клієнта, а Kızılelma комплектуватимуть українські двигуни АІ-25.
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Kızılelma та Akıncı, defence-ua.com
Нагадаємо, раніше Україна та Туреччина підписали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, що передбачає розширення виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2, ще в лютому, до початку повномаштабної війни.
В кінці серпня стало відомо, що Baykar вже зареєствувала свою компанію в Україні та придбала земельну ділянку для розміщення заводу.

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За матеріалами:
Defense Express
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