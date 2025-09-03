Портрет українського покупця електричного авто (стать, вік, розмір кредиту) Сьогодні 16:00 — Технології&Авто

Портрет українського покупця електричного авто (стать, вік, розмір кредиту)

У 2025 році електромобілі та гібриди зайняли провідні позиції на українському авторинку.

Про це розповів під час виступу на форумі Електроспектива Владислав Корольов, керівник напрямку забезпеченого кредитування ПриватБанку , пише пресслужба ПриватБанку.

Сьогодні кожне п’яте нове авто, яке купується в кредит — це електротранспорт.

Серед найпопулярніших електромобілів, які українці купують у кредит:

BYD,

Honda,

VW,

Zeekr

Audi.

Портрет українського «електро-водія» за даними статистики кредитування авто:

Чоловіки, одружені, підприємці: 60% покупців електромобілів в кредит через ПриватБанк — це одружені чоловіки. А от серед тих, хто бере бензинові авто, «паритет» майже повний. До того ж, електромобілі — це вибір підприємців (52%), тоді як наймані працівники досі більше схиляються до бензину (62%).

60% покупців електромобілів в кредит через ПриватБанк — це одружені чоловіки. А от серед тих, хто бере бензинові авто, «паритет» майже повний. До того ж, електромобілі — це вибір підприємців (52%), тоді як наймані працівники досі більше схиляються до бензину (62%). Вік: майже половина (43%) власників нових авто в кредит — це люди віком від 36 до 45 років. Схоже, саме вони найбільш відкриті до інновацій та економії.

майже половина (43%) власників нових авто в кредит — це люди віком Схоже, саме вони найбільш відкриті до інновацій та економії. Кредит на 5 років — найпопулярніший. Люди вибирають мінімальний платіж з невеликим впливом на сімейний бюджет.

Як писав Інститут дослідження авторинку, зростання частки електромобілів — один з найпомітніших трендів у 2025 році:

1,2% → 10,7% → 16,7% → 22,1% (2022 → 2025).

Що змінилось:

зарядна інфраструктура в Україні вже не викликає паніки,

авто з Китаю, США, Кореї стали доступнішими,

ранні власники Tesla та Leaf стали найкращими рекламними агентами,

стає більше моделей з «міжобласним» запасом ходу (батареї на 60+ кВт-год)

економія на пальному знову актуальна (підвищення цін на АЗС).

Крім того, цього року покупців додатково активізує наближення розмитнення електромобілів з ПДВ з 2026 року, що сумарно збільшить вартість тих самих моделей на ринку на чверть, а то й на третину.

