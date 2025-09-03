0 800 307 555
Портрет українського покупця електричного авто (стать, вік, розмір кредиту)

У 2025 році електромобілі та гібриди зайняли провідні позиції на українському авторинку.
Про це розповів під час виступу на форумі Електроспектива Владислав Корольов, керівник напрямку забезпеченого кредитування ПриватБанку, пише пресслужба ПриватБанку.
Сьогодні кожне п’яте нове авто, яке купується в кредит — це електротранспорт.
Серед найпопулярніших електромобілів, які українці купують у кредит:
  • BYD,
  • Honda,
  • VW,
  • Zeekr
  • Audi.
Портрет українського «електро-водія» за даними статистики кредитування авто:
  • Чоловіки, одружені, підприємці: 60% покупців електромобілів в кредит через ПриватБанк — це одружені чоловіки. А от серед тих, хто бере бензинові авто, «паритет» майже повний. До того ж, електромобілі — це вибір підприємців (52%), тоді як наймані працівники досі більше схиляються до бензину (62%).
  • Вік: майже половина (43%) власників нових авто в кредит — це люди віком від 36 до 45 років. Схоже, саме вони найбільш відкриті до інновацій та економії.
  • Кредит на 5 років — найпопулярніший. Люди вибирають мінімальний платіж з невеликим впливом на сімейний бюджет.
Як писав Інститут дослідження авторинку, зростання частки електромобілів — один з найпомітніших трендів у 2025 році:
1,2% → 10,7% → 16,7% → 22,1% (2022 → 2025).
Що змінилось:
  • зарядна інфраструктура в Україні вже не викликає паніки,
  • авто з Китаю, США, Кореї стали доступнішими,
  • ранні власники Tesla та Leaf стали найкращими рекламними агентами,
  • стає більше моделей з «міжобласним» запасом ходу (батареї на 60+ кВт-год)
  • економія на пальному знову актуальна (підвищення цін на АЗС).
Крім того, цього року покупців додатково активізує наближення розмитнення електромобілів з ПДВ з 2026 року, що сумарно збільшить вартість тих самих моделей на ринку на чверть, а то й на третину.
