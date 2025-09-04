Audi відродить знамениту спортивну модель у новому форматі 04.09.2025, 00:32 — Технології&Авто

Audi відродить знамениту спортивну модель у новому форматі

Audi готує наступника культового спорткара TT. Нова модель, яка з’явиться на ринку у 2027 році, стане повністю електричною, а поки що компанія представила її передсерійний варіант. Audi Concept C презентували у Мілані, а для широкої публіки авто покажуть наступного тижня на автошоу ІАА в Мюнхені. Деталі новинки вже розкрито на офіційному сайті німецького виробника.

Новий електрокар став первістком у новому фірмовому стилі Audi. Купе-кабріолет із складним металевим верхом вирізняється стриманим, але виразним дизайном: плавні лінії поєднуються з гранями, а силует із вигнутим дахом, високою віконною лінією та короткими звисами кузова нагадує класичний Audi TT, хоча авто трохи більше за розмірами.

У зовнішності також помітні риси класичних болідів Auto Union 1930-х років, зокрема видовжена решітка радіатора. Габарити Concept C: довжина — 4520 мм, ширина — 1980 мм, висота — 1278 мм, колісна база — 2568 мм, а вага становить 1688 кг. Салон новинки відповідає сучасним стандартам: тут цифровий щиток приладів та складний 10,4-дюймовий сенсорний екран мультимедіа. Спортивні крісла розділені високим тунелем, що підкреслює спортивний характер автомобіля.

Технічні характеристики Concept C поки що не розкрито, проте відомо, що серійна модель буде побудована на платформі майбутніх електричних Porsche Boxster і Cayman. Очікується, що нові електрокари отримають 800-вольтні силові установки потужністю приблизно від 400 до 600 к.с. із заднім або повним приводом.

