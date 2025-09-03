0 800 307 555
укр
«Електронмаш» презентував нову модель електробуса (фото)

Технології&Авто
51
3 вересня львівський завод «Електронмаш» представив нову модель електробуса Електрон Е181.
Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Головна особливість моделі — компактна довжина 10,2 метри. Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць. Зокрема, 1 місце для пасажира на візку.
Одного заряду батареї вистачає на 300−350 кілометрів. Заряджання батареї — до 5 годин. Представлений електробус може працювати в режимі рекуперації, тобто при гальмуванні відбувається часткове повернення електроенергії в акумуляторні батареї.
«Її перевагами для замовників є також сервісне обслуговування від виробника і можливість адаптації машин під потреби замовника», — додав Кисилевський.
За його словами, реалізувати цей проєкт вдалося завдяки політиці «Зроблено в Україні».
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Payment systems