«Електронмаш» презентував нову модель електробуса (фото)
3 вересня львівський завод «Електронмаш» представив нову модель електробуса Електрон Е181.
Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Головна особливість моделі — компактна довжина 10,2 метри. Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць. Зокрема, 1 місце для пасажира на візку.
Одного заряду батареї вистачає на 300−350 кілометрів. Заряджання батареї — до 5 годин. Представлений електробус може працювати в режимі рекуперації, тобто при гальмуванні відбувається часткове повернення електроенергії в акумуляторні батареї.
«Її перевагами для замовників є також сервісне обслуговування від виробника і можливість адаптації машин під потреби замовника», — додав Кисилевський.
За його словами, реалізувати цей проєкт вдалося завдяки політиці «Зроблено в Україні».
