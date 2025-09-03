Volvo Trucks представила першу систему «Старт-стоп» для вантажівок — Finance.ua

Volvo Trucks представила першу систему «Старт-стоп» для вантажівок Сьогодні 03:02 — Технології&Авто

Volvo Trucks представила першу систему «Старт-стоп» для вантажівок

Компанія Volvo Trucks представила нове покоління своєї технології I-Roll, додаючи функцію «Старт-стоп» — першу у світі серед важких вантажівок. Нова функція дозволить зменшити витрату палива та викиди CO2.

Нова функція двигуна забезпечується завдяки постійному моніторингу дорожніх даних та інформації про рельєф дороги. Двигун тимчасово вимкнеться, коли на маршруті буде виявлено схил. Поки двигун вимкнено, паливо не споживатиметься, а отже, викидів CO2 у вихлопних газах не буде.

«Наші інженери розробили нову технологію двигуна, яка сприяє підвищенню паливної ефективності», — зазначив Ян Єльмгрен, керівник відділу управління продуктами Volvo.

Нова функція автоматично активується на швидкості понад 60 км/год. Залежно від сприятливих умов, таких як топографія та температура навколишнього середовища, новий I-Roll із функцією «Старт-стоп» зможе скоротити до одного відсотка економії палива.

Нова функція буде пропонуватися на Volvo FH та FH Aero з 13-літровим дизельним двигуном, і клієнти зможуть замовити її з вересня 2025 року.

