Samsung розпочинає тестування технології 6G — Finance.ua
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Samsung розпочинає тестування технології 6G

Технології&Авто
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Samsung розпочинає тестування технології 6G
Samsung розпочинає тестування технології 6G
Компанія Samsung Electronics, піонер у технологічній індустрії, нещодавно оголосила про свій похід у сферу технологій 6G. Компанія провела масштабне тестування в діапазоні частот 12,7 ГГц-13,25 ГГц неподалік від міста Плано, штат Техас.
Цей стратегічний крок спрямований на оцінку потенціалу стільникових пристроїв нового покоління, які виводять безпрецедентний рівень бездротового зв’язку.
Щоб зробити це підприємство можливим, Samsung Electronics подала заявку на отримання ліцензії на радіочастоти від Федеральної комісії зв’язку США (FCC). У запропонованих випробуваннях використовуватиметься прототип базової станції разом із 32 мобільними радіостанціями. У своїх документах FCC компанія Samsung чітко заявила, що вона вважає діапазон 12,7 ГГц-13,25 ГГц вирішальним для технології 6G.
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Попередні результати цих тестів показують значне зростання попиту на спектр, головним чином викликане додатками 6G, такими як Extended Reality (XR), голографічний зв’язок, а також спільний зв’язок і зондування. Крім того, нова технологія обіцяє перевершити 5G у різних аспектах, включаючи пікові швидкості передачі даних, затримку, щільність трафіку, щільність з'єднання, мобільність, ефективність використання спектра та можливості позиціювання.
Це не перший набіг Samsung на дослідження 6G. У 2021 році компанія подала заявку на отримання ліцензії на радіочастоти, що охоплює 500-метровий радіус у Техасі, заклавши основу для своїх починань 6G. Згодом, у листопаді того ж року, Samsung Electronics розпочала випробування проекту 6G.
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Раніше Samsung Electronics виклала своє бачення технології 6G у технічному документі, опублікованому в липні 2020 року. Їхні амбіції зрозумілі - привнести новий суперзв’язаний досвід у кожен аспект життя. Згідно з їхніми оцінками, зв’язок 6G може стати комерційно доступним приблизно у 2030 році. Завдяки цим захоплюючим розробкам Samsung Electronics знаходиться в авангарді формування майбутнього бездротового зв’язку та відкриває нову еру технологічних інновацій.
За матеріалами:
Portaltele
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