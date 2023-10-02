Вчені встановили новий рекорд передачі даних у мережі 6G — Finance.ua

Вчені встановили новий рекорд передачі даних у мережі 6G 02.10.2023, 00:21 — Технології&Авто

Вчені встановили новий рекорд передачі даних у мережі 6G

Фахівцям компанії LG разом із німецькими інженерами вдалося в реальних умовах показати здатність обладнання 6G передавати сигнал на рекордну дальність без втрат.

Минулого року LG показала впевнену роботу фірмового обладнання зв’язку 6G в реальних умовах при передачі даних на 320 м. Новий рекорд встановлено в процесі передачі даних на 500 м. Це можна порівняти з типовою дальністю зв’язку сучасної базової станції мережі. Як і попереднього разу, фахівцям LG у проведенні експерименту допомогли інженери Інституту Фраунгофера Генріха Герца.

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За словами фахівців, цей рубіж є вирішальним, оскільки 500 м — це стандартна відстань для потужних базових станцій, які встановлюються у міських районах. Нові випробування також підтвердили, що технологія 6G може забезпечувати зв’язок між будівлями, між будівлями та землею, а також між наземними терміналами. Таким чином, технологія стає все ближчою до застосування в реальному світі.

Для подолання основного недоліку систем зв’язку 6G — малого радіусу дії — фахівці LG та німецького інституту розробили новий багатоканальний підсилювач потужності, що дозволило збільшити потужність обладнання більш ніж на 50% і тим самим домогтися встановлення нового рекорду по дальності зв’язку.

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Стандартизація мереж 6G очікується у 2025 році, а початок комерційного розгортання у всьому світі у 2029−2030 роках. У Китаї розгортання мереж 6G може розпочатися раніше. Принаймні ранній доступ до 6G там обіцяють до кінця 2024 року або приблизно за рік. Установка частот для 6G на рівні чернеток має відбутися у грудні цього року, про що повідомили представники Всесвітньої конференції радіозв'язку.

noworries За матеріалами:

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