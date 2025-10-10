Гуманоїдні роботи Figure працюють на заводі BMW без вихідних (відео) 10.10.2025, 00:31 — Технології&Авто

Гуманоїдні роботи Figure працюють на заводі BMW без вихідних (відео), www.figure.ai

Генеральний директор Figure Бретт Адкок поділився відео на якому робот-гуманоїд Figure виконує функцію завантаження металевих деталей в пристрій на виробничій лінії кузовного цеху автомобілів.

За словами Адкока, робот працює на виробництві вже пʼятий місяць поспіль по 10 годин на добу без вихідних.

This week, Figure has passed 5 months running on the BMW X3 body shop production line



We have been running 10 hours per day, every single day of production!



It is believed that Figure and BMW are the first in the world to do this with humanoid robots pic.twitter.com/zAXCbApXBJ — Brett Adcock (@adcock_brett) October 6, 2025

Завод у Спартанбурзі , де працюють роботи Figure, єдиний завод BMW у США. Станом на 2019 рік кампус площею 8 мільйонів квадратних футів мав найвищу продуктивність серед заводів німецького виробника в усьому світі.

У коментарях під постом про робота-гуманоїда Бретт Адкок підтвердив, що вже придбав чотири автомобілі BMW X3, над якими працювали роботи Figure.

Крім цього Figure оголосила про запуск дата-сету, в якому будуть зібрані 100 000 відео даних для навчання роботів компанії. Для цього Figure записує процес виконання побутових функцій людиною, на кшталт прибирання, на екшн камери, які потім будуть використовуватися для візуального навчання роботів.

Unlike LLMs, we can’t scrape the internet for robot data



Announcing Project Go-Big: we’re building the world's largest humanoid pretraining dataset



This is accelerated by our partnership with Brookfield, who owns over 100,000 residential units pic.twitter.com/K1nsxdxN7I — Figure (@Figure_robot) September 18, 2025

За словами Адкока, фінальна мета Figure AI — навчити надсучасну систему штучного інтелекту керувати мільярдами людиноподібних роботів, що потенційно може зробити революцію в багатьох галузях.

