Укрзалізниця вперше проведе аукціон з продажу реклами в поїздах на Прозорро. Продажі — Finance.ua

АТ «Укрзалізниця» вперше оголосила в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» аукціон із реалізації послуг із розміщення рекламних матеріалів у пасажирських поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті, Інтерсіті+.
Про це повідомила пресслужба «Прозорро.Продажі».
Лот охоплює всі можливі формати реклами у вагонах рухомого складу філії «Пасажирська компанія»:
- плакати,
- наліпки,
- розміщення інформації на моніторах,
- підголівниках тощо.
Аукціон відбудеться 21 серпня 2025 року.
Нагадаємо, що у червні відбулися перші онлайн-аукціони з продажу металобрухту УЗ після понад півторарічної паузи.
Раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» фіксує рекордний попит на пасажирські перевезення. На найпопулярніших напрямках кількість охочих придбати квиток у 5−8 разів перевищує кількість доступних місць. Квитки розкуповуються практично одразу після відкриття продажу.
