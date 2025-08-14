Укрзалізниця вперше проведе аукціон з продажу реклами в поїздах на Прозорро. Продажі — Finance.ua

Укрзалізниця вперше проведе аукціон з продажу реклами в поїздах на Прозорро. Продажі Сьогодні 17:35

АТ «Укрзалізниця» вперше оголосила в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» аукціон із реалізації послуг із розміщення рекламних матеріалів у пасажирських поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті, Інтерсіті+.

Про це повідомила пресслужба «Прозорро.Продажі».

Лот охоплює всі можливі формати реклами у вагонах рухомого складу філії «Пасажирська компанія»:

плакати,

наліпки,

розміщення інформації на моніторах,

підголівниках тощо.

Аукціон відбудеться 21 серпня 2025 року.

Нагадаємо, що у червні відбулися перші онлайн-аукціони з продажу металобрухту УЗ після понад півторарічної паузи.

Раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» фіксує рекордний попит на пасажирські перевезення. На найпопулярніших напрямках кількість охочих придбати квиток у 5−8 разів перевищує кількість доступних місць. Квитки розкуповуються практично одразу після відкриття продажу.

