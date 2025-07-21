Мобільні ТЦК: що це та коли можуть з’явитися в Україні — Finance.ua

Мобільні ТЦК: що це та коли можуть з’явитися в Україні Сьогодні 16:39 — Казна та Політика

Мобільні ТЦК: що це та коли можуть з’явитися в Україні

Мобільні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) можуть з’явитися в Україні, для цього є умови.

Про це заявив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу в українському Медіацентрі

«З точки зору нормативно-правового забезпечення, з точки зору законодавчого забезпечення проблем не бачу, тому що в законі не передбачено, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають перебувати в чітко визначених місцях, враховуючи ті цілеспрямовані удари рф, які вона протягом останнього місяця практикує по території ТЦК СП і це є однією з таких складових її гібридної війни», — сказав він.

За словами нардепа, таким чином рф намагається залякати громадян, що на території ТЦК СП перебувати небезпечно.

«Мобільні ТЦК на рівні підзаконних нормативно-правових актів, які можуть бути ухвалені або Кабінетом міністрів України, або навіть командуванням Збройних сил, мають право на існування», — зазначив Веніславський.

Тобто, як пояснив депутат, це рішення може ухвалювати і командування. Усі умови для цього є.

«Ми прийняли закон в 2023 році про посилення мобілізації. Фактично ми виконали всі вимоги. І діджиталізація, перенесення всіх цих питань в цифровий режим суттєво полегшує, в тому числі, діяльність мобільних ТЦК. Сучасні технології дозволяють забезпечити їх зв’язком і доступом до баз. Тому я в цьому проблем не бачу, але це рішення командування. Верховна Рада до цього ніякого відношення не має, тому що від неї це питання не залежить», — пояснив він.

УНІАН За матеріалами:

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