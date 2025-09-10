В Україні скоротились темпи будівництва житла, але деякі регіони показали приріст Сьогодні 14:00 — Нерухомість

В Україні скоротились темпи будівництва житла, але деякі регіони показали приріст

У січні-червні 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 51 557 нових квартир. Це на 6,7% менше, ніж за аналогічний період торік, коли здали 55 006 квартир.

Про це пише ЛУН з посиланням на дані Державної служби статистики.

Частка квартир у багатоповерхівках також знизилася: 67,1% проти 69,8% торік. Загальна площа зданого житла становила 4,27 млн кв. м, що на 6,4% менше у річному вимірі.

Лідери зростання

Попри загальне зниження, окремі регіони показали суттєвий приріст:

Одеська область — +56% рік до року (6570 квартир, 0,39 млн кв. м);

Черкаська область — +51,6% (1126 квартир, 0,09 млн кв. м);

Миколаївська область — +35,8%;

Чернігівська область — +24,4%;

Тернопільська область — +23,7%;

Львівська область — +8,9% (5646 квартир, 0,48 млн кв. м).

Інфографіка: ЛУН

Де будують менше

Водночас найбільше падіння зафіксовано у:

Харківській області (-40,4%);

Житомирській (-37,7%);

Запорізькій (-30,6%);

Сумській (-29,1%);

Волинській (-27,2%).

Інфографіка: ЛУН

У Києві обсяг нового житла скоротився на 22%: введено 7380 квартир загальною площею 0,49 млн кв. м проти 9360 квартир (0,63 млн кв. м) торік.

Регіони-лідери за обсягом новобудов

Київська область — 9853 квартири, 0,88 млн кв. м (-7,9%);

Київ — 7380 квартир, 0,49 млн кв. м (-22%);

Львівська область — 5646 квартир, 0,48 млн кв. м (+8,9%).

Інфографіка: ЛУН

Нагадаємо, за даними сервісу ЛУН, станом на вересень 2025 року, найдорожчі однокімнатні квартири продаються у дореволюційних будинках (побудованих до 1918 року), тоді як найдоступніші — у «хрущовках» 1956−1969 років.

У першому півріччі 2025 року первинний ринок житла Києва пожвавився : зростає кількість нових проєктів і пропозицій на початкових етапах будівництва. Водночас цінова динаміка виявилася неоднорідною — медіана вартості квадратного метра практично не змінилася, але росте розрив у вартості ЖК різних класів та районів.

