Sense Bank одним з перших в Україні запровадив керування картками в Click to Pay просто з мобільного застосунку

Sense Bank став одним з перших банків в Україні, який реалізував можливість керувати картками в сервісі Click to Pay безпосередньо у мобільному застосунку. Відтепер клієнти можуть не тільки оплачувати онлайн покупки в один клік без введення карткових реквізитів, а й самостійно підключати або вимикати свої картки для цього сервісу прямо в Sense SuperApp.
Click to Pay — інноваційна технологія онлайн-оплати від Mastercard і Visa, що забезпечує швидкі та безпечні транзакції. Карти клієнтів банку вже підключені до сервісу, тому при здійсненні будь-яких онлайн покупок підтвердження відбувається миттєво, без необхідності додаткового введення платіжних даних. Завдяки токенізації та багаторівневому шифруванню, реквізити картки не передаються продавцю, що забезпечує високий рівень захисту даних і мінімізує ризики шахрайства. Користувач обирає карту, підтверджує оплату — і все це без розголошення платіжної інформації.
Інтеграція з Click to Pay — ще один крок у реалізації цифрової стратегії банку, орієнтованої на зручність і технологічність. Клієнти можуть самостійно підключати або вимикати свої картки для Click to Pay, або видалити свій профіль просто у Sense SuperApp — швидко, зручно та без необхідності реєструватись в кабінеті МПС.
«Ми послідовно трансформуємо Sense Bank у цифрового лідера з фокусом не лише на впровадженні окремих рішень, а на створенні цілісної технологічної платформи. Наш підхід — це про зручність, безпеку та адаптивність кожного клієнтського досвіду. Впровадження сервісу Click to Pay — логічне продовження цієї стратегії. Ми інтегруємо передові рішення глобальних платіжних систем у наш застосунок, додаючи клієнтам більше контролю, швидкості й безпеки. Перетворюючи, таким чином, цифровий банкінг на зручну частину повсякденного життя кожного українця», — зазначив Сергій Нагорний, начальник відділу впровадження інноваційних проєктів.
Послуга вже доступна для всіх користувачів Sense SuperApp, які мають картки Mastercard або Visa.
