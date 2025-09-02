НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові обов’язки для компаній — Finance.ua

НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові обов’язки для компаній Сьогодні 10:31 — Фінтех і Картки

Національний банк України затвердив ключові ознаки, що визначають платіжну послугу еквайрингу, та вніс зміни до порядку валютного ліцензування. Це зроблено для узгодження правил з європейською практикою

Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Ключові ознаки здійснення еквайрингу

НБУ встановив критерії, які відрізняють платіжну послугу еквайрингу від послуги з переказу коштів без відкриття рахунку.

Еквайрингом вважається діяльність надавача платіжних послуг, який має договір з отримувачем і забезпечує надходження коштів на його рахунок. Це включає:

переказ коштів від платників до отримувача, зокрема й консолідованими сумами;

здійснення переказу за реквізитами, визначеними у договорі (номер рахунку, унікальний ідентифікатор, назва компанії чи ПІБ отримувача).

Також НБУ встановив, що в одній операції можуть брати участь не більше двох еквайрів:

еквайр, який уклав договір з отримувачем;

еквайр, який має право приймати платіжні інструменти.

Учасники ринку, що здійснюють емісію та еквайринг, повинні протягом шести місяців привести свою діяльність у відповідність до цих вимог.

Порядок авторизації учасників ринку та зміни до валютного ліцензування

У зв’язку з новими ознаками еквайрингу НБУ затвердив алгоритм дій для учасників ринку і вніс зміни до порядку валютного ліцензування небанківських установ.

Постановою передбачено, що:

фінансові компанії та платіжні установи, які вже мають право на переказ коштів без відкриття рахунку та фактично здійснюють еквайринг, повинні протягом чотирьох місяців подати до НБУ документи для розширення ліцензії;

інші фінансові компанії, платіжні установи та оператори поштового зв’язку мають протягом трьох місяців надати до НБУ оновлену інформаційну довідку про свою діяльність;

Нацбанк не застосовуватиме заходи впливу протягом дев’яти місяців, якщо компанія подала необхідні документи. У такому випадку вона може продовжувати здійснювати еквайринг на законних підставах у цей період.

Установи, які подали необхідні документи до Національного банку, матимуть право продовжувати здійснювати еквайринг платіжних інструментів протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності Постанови щодо авторизації.

Нацбанк також оновив правила валютного ліцензування. Тепер:

небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку можуть проводити валютні операції під час еквайрингу на підставі ліцензії на валютні операції;

скасовано вимогу щодо розміру мінімального статутного капіталу для отримання ліцензії, пов’язаної з переказом коштів без відкриття рахунку;

уточнено підстави для відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції;

уточнено порядок припинення валютних операцій у разі відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції.

