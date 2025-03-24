Нацбанк планує змінити правила емісії та еквайрингу платіжних карток — Finance.ua

Нацбанк планує змінити правила емісії та еквайрингу платіжних карток Сьогодні 10:34 — Фінтех і Картки

Нацбанк планує змінити правила емісії та еквайрингу платіжних карток

Національний банк України пропонує внести зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, у тому числі платіжних карток.

Національний банк виніс відповідний проєкт постанови на громадське обговорення.

«Це сприятиме підвищенню прозорості проведення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів та посиленню захисту прав користувачів платіжних послуг», — сказано в повідомленні.

Зокрема, такі зміни мають на меті:

1) зобов’язати еквайра передавати емітенту інформацію про платника та/або отримувача, у тому числі про:

суб’єкта господарювання — код за ЄДРПОУ;

фізичну особу — унікальний (повний) номер платіжного інструменту;

2) уточнити вимоги до формування еквайром платіжних інструкцій та визначити обов’язкові їх реквізити;

3) зобов’язати еквайра інформувати користувача платіжного інструменту про своє повне найменування до початку ініціювання платіжної операції в разі її здійснення в інтернеті.

Надавачі платіжних послуг, які здійснюють емісію та/або еквайринг платіжних інструментів, матимуть час до 01 жовтня 2025 року, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог регулятора.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» (далі — проєкт постанови), що пропонується для громадського обговорення.

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