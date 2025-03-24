Нацбанк планує змінити правила емісії та еквайрингу платіжних карток — Finance.ua
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Нацбанк планує змінити правила емісії та еквайрингу платіжних карток

Фінтех і Картки
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Нацбанк планує змінити правила емісії та еквайрингу платіжних карток
Нацбанк планує змінити правила емісії та еквайрингу платіжних карток
Національний банк України пропонує внести зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, у тому числі платіжних карток.
Національний банк виніс відповідний проєкт постанови на громадське обговорення.
«Це сприятиме підвищенню прозорості проведення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів та посиленню захисту прав користувачів платіжних послуг», — сказано в повідомленні.
Зокрема, такі зміни мають на меті:
1) зобов’язати еквайра передавати емітенту інформацію про платника та/або отримувача, у тому числі про:
  • суб’єкта господарювання — код за ЄДРПОУ;
  • фізичну особу — унікальний (повний) номер платіжного інструменту;
2) уточнити вимоги до формування еквайром платіжних інструкцій та визначити обов’язкові їх реквізити;
3) зобов’язати еквайра інформувати користувача платіжного інструменту про своє повне найменування до початку ініціювання платіжної операції в разі її здійснення в інтернеті.
Надавачі платіжних послуг, які здійснюють емісію та/або еквайринг платіжних інструментів, матимуть час до 01 жовтня 2025 року, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог регулятора.
Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» (далі — проєкт постанови), що пропонується для громадського обговорення.
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За матеріалами:
Finance.ua
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