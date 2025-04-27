Де та чому в ЄС молоді люди живуть з батьками: дані Євростату — Finance.ua

Де та чому в ЄС молоді люди живуть з батьками: дані Євростату Сьогодні 16:06 — Світ

Де та чому в ЄС молоді люди живуть з батьками: дані Євростату

У Європі молоді люди до 34 років найдовше живуть із батьками у країнах Південної та Східної Європи. Лідерами за часткою молоді, яка мешкає з батьками, є Чорногорія (69%), Албанія (66%), Хорватія (64%), Словаччина (57%), Сербія (55%).

Про це свідчать дані Євростату та аналітика за віком з’їзду з батьківського будинку.

Також досить високий цей відсоток у Греції (54%), Польщі (53%) та Італії (50%). Водночас у Німеччині цей показник у кілька разів нижчий (14%).

При цьому в Північній Європі, навпаки, молоді люди з’їжджають значно раніше — Фінляндії (4%), Норвегії (7%) та Швеції (8%) — в середньому в 21 рік.

Причини, чому молодь живе з батьками:

Економічні труднощі: високе безробіття серед молоді, особливо у Південній та Східній Європі, ускладнює самостійне проживання.

Висока вартість житла та оренди, яка унеможливлює швидке придбання або оренду власного житла.

Соціально-культурні особливості: у країнах Південної Європи традиційно заведено залишатися в батьківському будинку довше.

Наявність так званого «Покоління Ні-ні» (NEETS) — молодих людей, які не працюють і не вчаться, що збільшує залежність від батьків.

У Східній Європі та країнах з економічними кризами молодь намагається заощаджувати, живучи з батьками.

7 413 гривень. З початку року ціни зросли на 2,7%. Нагадаємо, оренда житла в Україні подорожчала з початку року. Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в березні 2025 року становила З початку року ціни зросли на 2,7%.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.