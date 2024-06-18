НАТО інвестує 1 млрд євро в штучний інтелект та космічні технології — Finance.ua
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НАТО інвестує 1 млрд євро в штучний інтелект та космічні технології

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НАТО інвестує 1 млрд євро в штучний інтелект та космічні технології
НАТО інвестує 1 млрд євро в штучний інтелект та космічні технології
Консорціум союзників по НАТО підтвердив перший транш для компаній, які отримали фінансування в рамках інноваційного фонду групи в 1 млрд євро (1,1 млрд доларів США).
Про це пише Reuters.
Що про це відомо? Альянс розповів про фонд ще влітку 2022 року, через кілька місяців після повномасштабного російського вторгнення в Україну, пообіцявши інвестувати в технології, які посилять її захист. Фонд підтримується 24 із 32 країн-членів НАТО, зокрема Фінляндією та Швецією, які приєдналися до альянсу на початку цього року.
У вівторок, 18 червня, Інноваційний фонд НАТО (NIF) підтвердив, що напряму інвестував у чотири європейські технологічні компанії, які допоможуть у вирішенні викликів у сфері оборони, безпеки та стійкості.

Хто отримав гроші від НАТО

Організація виділила фінансування Fractile AI, лондонському виробнику комп’ютерних мікросхем, який прагне зробити великі мовні моделі, подібні до тих, що забезпечують роботу ChatGPT, а також німецькій компанії ARX Robotics, яка розробляє безпілотних роботів із різноманітними функціями, починаючи від підйому важкого вантажу до спостереження.

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Іншими двома стартапами були британський виробник iCOMAT, який виробляє легкі матеріали для транспортних засобів, і Space Forge, валлійська компанія, яка використовує умови космосу, такі як умови мікрогравітації та вакууму, для створення напівпровідників на орбіті.
«Надання доступу до стратегічних технологій має ключове значення для забезпечення безпечного та процвітаючого майбутнього для одного мільярда громадян альянсу», — сказав Андреа Траверсоне, керуючий партнер фонду.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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