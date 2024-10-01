Новий генсек НАТО пояснив, від чого залежить вступ України до Альянсу — Finance.ua

Новий генсек НАТО пояснив, від чого залежить вступ України до Альянсу Сьогодні 21:30

Новий генсек НАТО пояснив, від чого залежить вступ України до Альянсу

Вступ України до НАТО залежить від кількох чинників. Один із них — вирішення питання війни.

Про це повідомляється на пресконференції генсека НАТО Марка Рютте.

Рютте наголосив, що підтримує продовження допомоги Україні. І чиновники як у США, так і в Європі розуміють, що якщо російський диктатор володимир путін отримає бажане, це означатиме погіршення безпекової ситуації для Альянсу.

«Я працював з Дональдом Трампом (екс-президентом США — ред.) багато років. І я тісно спілкувався з Камалою Гарріс (віце-президентом США — ред.). Я їх поважаю і я абсолютно впевнений, що в цьому питанні вони знають, що необхідно… Я впевнений, що ми залишатимемося об’єднаними. Тому що всі розуміють, для чого це необхідно. Наша оборона, наші цінності поставлені на карту», — додав він.

Рютте нагадав, що на вашингтонському саміті НАТО країни Альянсу говорили про Україну та її майбутнє в НАТО.

«Але перше — нам потрібно вирішити питання війни. Щоб Україна отримала перевагу як незалежна демократична країна. Це наш пріоритет. Я не хочу зараз вдаватися в деталі який шлях попереду вступу України до НАТО. Але багато залежить від лідерів України, як розвиватиметься війна», — уточнив він.

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Генсек підкреслив, що зараз увага країн Альянсу має бути зосереджена на військових зусиллях, оскільки чим більше вони допомагають Україні, тим швидше закінчиться війна. Російський диктатор володимир путін має зрозуміти, що країни Заходу не здаватимуться.

«Ми хочемо, щоб Україна отримала переваги і в результаті, коли ми говоритимемо про мир, саме уряд України має вирішити, коли вони будуть готові вести переговори. Ми маємо спостерігати, як розвиватимуться події у наступні місяці, роки. І в цьому контексті вирішувати членство в НАТО. Але зараз у цей момент дуже важко передбачити, якою буде ситуація», — пояснив Рютте.

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Що передувало

Нагадаємо, Україна вже неодноразово закликала країни НАТО запросити її до Альянсу. Членство в НАТО могло б убезпечити українську державу від можливої повторної агресії росії після завершення поточної війни.

Очікувалося, що таке запрошення країни НАТО можуть озвучити на ювілейному саміті, що відбувся у Вашингтоні. Але поки що вони обмежилися лише заявою, що вступ України до Альянсу є незворотнім.

Проти запрошення України до НАТО на саміті виступили США та Німеччина. Але, за інформацією Financial Times, президент США Джо Байден може просувати членство України в Альянсі протягом останніх місяців свого перебування на посаді.

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