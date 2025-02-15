Угода України та США щодо рідкісноземельних металів стане аргументом для захисту України — Finance.ua

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Угода України та США щодо рідкісноземельних металів стане аргументом для захисту України

Казна та Політика
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Угода України та США щодо рідкісноземельних металів стане аргументом для захисту України
Угода України та США щодо рідкісноземельних металів стане аргументом для захисту України
Угода України та Сполучених Штатів Америки щодо рідкісноземельних металів — це справжній прорив. Вона пояснить американцям, навіщо Штатам захищати Україну.
Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем під час виступу на Мюнхенській конференції.

Україна як стратегічний партнер для США

На думку Грема, після того, як угоду буде укладено — вона стане аргументом для президента США Дональда Трампа щодо захисту України.
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«Тепер президент Трамп може сказати американцям: „Україна — не тягар, а перевага“. Вони сидять на ресурсах вартістю трильйон доларів, якими всі ми можемо скористатися, якщо оберемо співпрацю із Заходом», — сказав Грем.
За його словами, у розмові з Трампом він зауважив, що російський диктатор володимир путін, можливо, хоче відновити СРСР чи навіть російську імперію. Це свідчить про те, що путін «полює» за грошима.
«Не дозволяйте йому вкрасти українські ресурси для власного збагачення — це те саме, що позбавити поліцію фінансування. Тому, якщо ця угода про корисні копалини відбудеться, це стане кошмаром для путіна, адже тепер ми матимемо що захищати. Тож ви маєте підтримати цю угоду», — сказав Грем.
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Нагадаємо, як писало видання NBC News із посиланням на слова американських посадовців, адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні надати Сполученим Штатам 50% власності на рідкоземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ.
За матеріалами:
РБК-Україна
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