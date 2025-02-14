Келлог розповів, що отримає Україна за рідкісноземельні метали — Finance.ua
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Келлог розповів, що отримає Україна за рідкісноземельні метали

Казна та Політика
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Келлог розповів, що отримає Україна за рідкісноземельні метали
Келлог розповів, що отримає Україна за рідкісноземельні метали
Спеціальний представник США Кіт Келлог заявив, що налагодження партнерства між Києвом і Вашингтоном у розробці українських рідкісноземельних копалин посилить гарантії безпеки для нашої держави.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox Business.
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«Я вважаю, що це гарна ідея налагодити економічне партнерство, бо це також додає безпеку для України. Коли вони знають, що Сполучені Штати залучені в економіку, і ми маємо економічний інтерес в Україні, це ще одна частина гарантій безпеки для України, і вони мають розглядати це саме так», — зазначив Келлог.
У цьому зв’язку він висловив сподівання, що українська сторона впродовж наступних днів, у тому числі на Мюнхенській конференції з питань безпеки, погодиться на таку угоду та напрацює домовленість, яка підготує основу для майбутніх кроків.
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«Ми говоримо не про один-два долари, ми говоримо про сотні мільйонів доларів потенціалу рідкісноземельних мінералів в Україні. Україна дуже й дуже багата на рідкісноземельні мінерали, і ми повинні використовувати це», — вказав спеціальний посланник США.
Раніше повідомлялося, що 3 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в отриманні українських рідкоземельних металів в обмін на допомогу США.
Після цього Зеленський заявив, що Київ відкритий до того, щоб видобувати корисні копалини разом із партнерами.
За матеріалами:
НВ
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