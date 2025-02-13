Бізнес закликав уряд розсекретити інформацію про поклади корисних копалин — Finance.ua

Бізнес закликав уряд розсекретити інформацію про поклади корисних копалин
Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Кабінету міністрів із закликом розсекретити інформацію про поклади корисних копалин в Україні.
Про це повідомила пресслужба ЄБА.
«На сьогодні інформація про запаси та ресурси багатьох корисних копалин в Україні є обмеженою грифами „таємно“ або „для службового користування“. Зокрема, йдеться про дані щодо покладів алмазів, золота, літію, титану, платини та інших стратегічних матеріалів», — сказано в повідомленні.
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На думку експертів Комітету надрокористування Європейської Бізнес Асоціації, такі встановлені законодавством обмеження перешкоджають укладенню міжнародних угод у сфері надрокористування та ускладнюють співпрацю зі стратегічними партнерами.
Збереження грифу «таємно» щодо балансових запасів та ресурсів може стримувати їхню розробку та знижувати інтерес інвесторів. Особливо це критично в умовах, коли Україні бракує необхідного капіталу та сучасних технологій.
Експерти Асоціації наголошують на важливості доступу до інформації, посилаючись на досвід інших країн.
«Наприклад Геологічна служба США регулярно публікує дані про наявні запаси корисних копалин, а Європейський Союз має відкриту платформу „Raw materials information system“ з інформацією про критичні сировинні матеріали», — зазначають у ЄБА.
Зняття обмежень з геологічної інформації особливо актуальне в контексті виконання програми Ukraine Facility та реалізації стратегічного партнерства з ЄС у сировинній сфері.
Бізнес-спільнота переконана, що зняття грифів-обмежень з відомостей допоможе залучити недержавні інвестиції у видобувну й переробну промисловість, не завдаючи шкоди національній безпеці України.
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