Бізнес закликав уряд розсекретити інформацію про поклади корисних копалин — Finance.ua

Бізнес закликав уряд розсекретити інформацію про поклади корисних копалин Сьогодні 17:18

Бізнес закликав уряд розсекретити інформацію про поклади корисних копалин

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Кабінету міністрів із закликом розсекретити інформацію про поклади корисних копалин в Україні.

Про це повідомила пресслужба ЄБА.

«На сьогодні інформація про запаси та ресурси багатьох корисних копалин в Україні є обмеженою грифами „таємно“ або „для службового користування“. Зокрема, йдеться про дані щодо покладів алмазів, золота, літію, титану, платини та інших стратегічних матеріалів», — сказано в повідомленні.

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На думку експертів Комітету надрокористування Європейської Бізнес Асоціації, такі встановлені законодавством обмеження перешкоджають укладенню міжнародних угод у сфері надрокористування та ускладнюють співпрацю зі стратегічними партнерами.

Збереження грифу «таємно» щодо балансових запасів та ресурсів може стримувати їхню розробку та знижувати інтерес інвесторів. Особливо це критично в умовах, коли Україні бракує необхідного капіталу та сучасних технологій.

Експерти Асоціації наголошують на важливості доступу до інформації, посилаючись на досвід інших країн.

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«Наприклад Геологічна служба США регулярно публікує дані про наявні запаси корисних копалин, а Європейський Союз має відкриту платформу „Raw materials information system“ з інформацією про критичні сировинні матеріали», — зазначають у ЄБА.

Зняття обмежень з геологічної інформації особливо актуальне в контексті виконання програми Ukraine Facility та реалізації стратегічного партнерства з ЄС у сировинній сфері.

Бізнес-спільнота переконана, що зняття грифів-обмежень з відомостей допоможе залучити недержавні інвестиції у видобувну й переробну промисловість, не завдаючи шкоди національній безпеці України.

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