Гетманцев висловився щодо ревізії родовищ корисних копалин в Україні — Finance.ua
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Гетманцев висловився щодо ревізії родовищ корисних копалин в Україні

Казна та Політика
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Гетманцев висловився щодо ревізії родовищ корисних копалин в Україні
Гетманцев висловився щодо ревізії родовищ корисних копалин в Україні
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про намір звернутись до РНБО з проханням розглянути питання аудиту та ревізії родовищ корисних копалин в Україні.
Про це він заявив у своєму дописі в Телеграмі.
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Як зазначив Гетманцев, «перше питання — це питання ревізії всіх родовищ корисних копалин і повернення їх народу». Його потрібно вирішувати незалежно від інтересів США чи інших партнерів.
«Це наша справа і інтерес народу. А вже після його рішення, родовища можливо і доцільно передавати іноземному інвестору з країнами-партнерами на взаємовигідних умовах. Тому, треба ревізію та аудиту. Готую відповідне звернення на РНБО. Це точно питання нацбезпеки», — резюмумвав він.
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Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Україною угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до українських рідкісноземельних металів в обмін на гарантії безпеки у потенційному мирному врегулюванні війни.
Водночас Шольц розкритикував Трампа за вимогу рідкісноземельних металів України. Канцлер Німеччини виступив проти пропозиції Трампа надавати допомогу Україні в обмін на рідкісноземельні метали. За словами Шольца, ресурси України потрібні їй самій для відбудови після війни.
За матеріалами:
Finance.ua
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