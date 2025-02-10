Гетманцев висловився щодо ревізії родовищ корисних копалин в Україні — Finance.ua

Гетманцев висловився щодо ревізії родовищ корисних копалин в Україні Сьогодні 16:38 — Казна та Політика

Гетманцев висловився щодо ревізії родовищ корисних копалин в Україні

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про намір звернутись до РНБО з проханням розглянути питання аудиту та ревізії родовищ корисних копалин в Україні.

Про це він заявив у своєму дописі в Телеграмі

Читайте також Трамп озвучив суму угоди з Україною щодо рідкісноземельних металів

Як зазначив Гетманцев, «перше питання — це питання ревізії всіх родовищ корисних копалин і повернення їх народу». Його потрібно вирішувати незалежно від інтересів США чи інших партнерів.

«Це наша справа і інтерес народу. А вже після його рішення, родовища можливо і доцільно передавати іноземному інвестору з країнами-партнерами на взаємовигідних умовах. Тому, треба ревізію та аудиту. Готую відповідне звернення на РНБО. Це точно питання нацбезпеки», — резюмумвав він.

на 500 мільйонів доларів щодо доступу до українських рідкісноземельних металів в обмін на гарантії безпеки у потенційному мирному врегулюванні війни. Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив , що хоче укласти з Україною угодущодо доступу до українських рідкісноземельних металів в обмін на гарантії безпеки у потенційному мирному врегулюванні війни.

Водночас Шольц розкритикував Трампа за вимогу рідкісноземельних металів України. Канцлер Німеччини виступив проти пропозиції Трампа надавати допомогу Україні в обмін на рідкісноземельні метали. За словами Шольца, ресурси України потрібні їй самій для відбудови після війни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.