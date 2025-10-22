0 800 307 555
укр
Президент анонсував нову угоду з ЄС щодо гарантій безпеки

10
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку «абсолютно нової» угоди з європейськими партнерами, яка має стати складовою гарантій безпеки для України.
Як повідомляє «Європейська правда», про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
Він повідомив, що станом на середу почали завершальний етап підготовки до найближчих зустрічей із європейськими партнерами і протягом тижня очікуються важливі заходи.
«Перше — буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково», — заявив Зеленський.
«Зараз деталі ще зарано називати — усе буде на тижні», — додав він.
Також Зеленський бачить зв’язок між небажанням США на цьому етапі надати Україні далекобійні ракети Tomahawk і тим, що Москва продовжила ухилятися від переговорів.
За матеріалами:
Finance.ua
