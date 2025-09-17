Скільки можна заощадити, встановивши ГБО на авто Сьогодні 20:16 — Технології&Авто

Автомобілісти знову масово переводять машини на газ, адже різниця у вартості з бензином дозволяє економити понад тисячу гривень на місяць і окупити обладнання менш ніж за рік. Але зростання акцизів і можливі коливання цін ставлять під сумнів довгострокову вигідність ГБО.

Про це повідомив засновник компанії, яка перевозить пально-мастильні матеріали, Дмитро Льоушкін у коментарі ЗМІ. Основна причина відродження попиту на ГБО — це цінова різниця між бензином і автогазом.

Якщо у липні 2025 року літр бензину А-95 коштував 56,07 грн, то автогаз — 34,45 грн. У вересні ситуація ще більше «розійшлася», адже бензин подорожчав до 58,79 грн, тоді як автогаз навіть трохи подешевшав — до 34,43 грн. Такий розрив у ціні автоматично робить експлуатацію авто на газі вигіднішою.

Водночас експерти застерігають, що нинішні знижки не гарантують довготривалої економії. Автогаз залишається товаром із нестабільною динамікою цін, і будь-які коливання на ринку можуть швидко змінити ситуацію.

Скільки реально можна заощадити

Під час розрахунків варто враховувати коефіцієнт 1,2, оскільки витрата газу вища, ніж бензину. Якщо застосувати цей показник до нинішньої ціни автогазу (34,43 грн/л), фактична «еквівалентна» ціна складе 41,31 грн. Це все одно суттєво дешевше за бензин — 58,79 грн/л.

Таким чином, кожен літр пального дозволяє зекономити приблизно 24,26 грн. У перерахунку на 100 км пробігу це близько 242,6 грн економії. Якщо водій долає 500 км на місяць, то щомісячна економія складає близько 1 213 грн. Проте щоб отримати ці вигоди, спочатку доведеться вкластися у встановлення обладнання.

ГБО 2 покоління для 4-циліндрових моторів коштує від 8 тис. грн;

обладнання 4 покоління — 12−26 тис. грн залежно від марки;

залежно від марки; преміум-рішення для потужних багатоциліндрових авто — 30−40 тис. грн;

обов’язкові витрати: сертифікація — близько 3 тис. грн, перереєстрація у сервісному центрі МВС — 900 грн.

Тобто навіть мінімальна вартість переведення авто на газ становить щонайменше 12 тис. грн. За середньої економії 1,2 тис. грн на місяць це обладнання окупиться приблизно за 10 місяців. Усе, що далі, — «чиста» вигода.

Експерти наголошують, що така економія можлива лише за стабільних цін на ринку. А цього в Україні практично не буває. Минулої зими автогаз коштував до 37 грн/л, а нинішня тенденція до зниження може будь-якої миті змінитися.

Крім того, зростання акцизів ставить під питання майбутню доцільність встановлення ГБО. Якщо у 2024 році акциз становив 52 євро за тисячу літрів, то у 2025 він уже зріс до 173 євро, а у 2028 має досягти 250 євро. Це майже вп’ятеро більше, ніж на старті реформи.

За підрахунками експертів, вигідність газу зникає, якщо його вартість сягає 65% від ціни бензину. У перспективі кількох років цей баланс може бути втрачений. Фахівці радять зважувати не лише фінансову доцільність, а й технічні нюанси:

авто з ГБО гірше заводяться взимку та швидше перегріваються влітку;

якість автогазу в сезон може бути сумнівною: на АЗС іноді продають технічні суміші, що негативно впливають на двигун;

для кредитних і нових автомобілів встановлення ГБО може бути проблемним або невигідним.

