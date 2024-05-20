Голова НАК «Нафтогаз України» розповів, як вони готуються до нового опалювального сезону — Finance.ua
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Голова НАК «Нафтогаз України» розповів, як вони готуються до нового опалювального сезону

Енергетика
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Голова НАК «Нафтогаз України» розповів, як вони готуються до нового опалювального сезону
Голова НАК «Нафтогаз України» розповів, як вони готуються до нового опалювального сезону
Група «Нафтогаз України» активно готується нарощувати видобуток газу та нафти, плануючи досягти обсягів у 15 мільярдів кубометрів газу та збільшити видобуток нафти на 2 мільйони тонн цього року.
Про це розповів Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у ефірі телемарафону.
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«Підготовка вже до опалювального сезону розпочалася. Працюють на відповідному рівні й органи місцевої влади. Вони мають підготувати місцеві мережі, підприємство „Теплокомуненерго“», — каже Чернишов.
За його словами, група «Нафтогаз» належно готується, використовуючи свої компетенції на об'єктах, які перебувають у її управлінні та власності.
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«Ми збільшуємо видобуток газу. В цьому році плануємо досягти чи наблизитись до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів», — зазначив Чернишов.
Він зазначив, що «Нафтогаз України» збільшить видобуток нафти приблизно на 2 мільйона тонн в цьому році.
За матеріалами:
УНН
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