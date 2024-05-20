Голова НАК «Нафтогаз України» розповів, як вони готуються до нового опалювального сезону — Finance.ua

Голова НАК «Нафтогаз України» розповів, як вони готуються до нового опалювального сезону Сьогодні 07:12 — Енергетика

Голова НАК «Нафтогаз України» розповів, як вони готуються до нового опалювального сезону

Група «Нафтогаз України» активно готується нарощувати видобуток газу та нафти, плануючи досягти обсягів у 15 мільярдів кубометрів газу та збільшити видобуток нафти на 2 мільйони тонн цього року.

Про це розповів Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у ефірі телемарафону.

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«Підготовка вже до опалювального сезону розпочалася. Працюють на відповідному рівні й органи місцевої влади. Вони мають підготувати місцеві мережі, підприємство „Теплокомуненерго“», — каже Чернишов.

За його словами, група «Нафтогаз» належно готується, використовуючи свої компетенції на об'єктах, які перебувають у її управлінні та власності.

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«Ми збільшуємо видобуток газу. В цьому році плануємо досягти чи наблизитись до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів», — зазначив Чернишов.

Він зазначив, що «Нафтогаз України» збільшить видобуток нафти приблизно на 2 мільйона тонн в цьому році.

УНН За матеріалами:

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