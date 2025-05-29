Коли Україна планує почати регулярні поставки американського скрапленого газу з ЄС — Finance.ua

Коли Україна планує почати регулярні поставки американського скрапленого газу з ЄС
Україна вже найближчими днями планує почати регулярні поставки американського скрапленого газу з Євросоюзу за новим маршрутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, знайомі з організацією такого імпорту.
Новий напрямок
Газ буде йти в Україну за реверсним напрямком із Греції через Болгарію, Румунію та Молдову. Це буде газ з американських поставок LNG до Європейського союзу.
Точкою входу газу з Молдови буде газовимірювальна станція «Гребеники» в Одеській області. У 2019 році її модернізували для реверсних поставок газу в Україну з Румунії через Молдову.
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