Коли Україна планує почати регулярні поставки американського скрапленого газу з ЄС — Finance.ua

Коли Україна планує почати регулярні поставки американського скрапленого газу з ЄС Вчора 10:45

Коли Україна планує почати регулярні поставки американського скрапленого газу з ЄС

Україна вже найближчими днями планує почати регулярні поставки американського скрапленого газу з Євросоюзу за новим маршрутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, знайомі з організацією такого імпорту.

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Новий напрямок

Газ буде йти в Україну за реверсним напрямком із Греції через Болгарію, Румунію та Молдову. Це буде газ з американських поставок LNG до Європейського союзу.

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Точкою входу газу з Молдови буде газовимірювальна станція «Гребеники» в Одеській області. У 2019 році її модернізували для реверсних поставок газу в Україну з Румунії через Молдову.

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