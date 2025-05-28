росія хоче запустити ЗАЕС та приєднати її до своєї енергосистеми — NYT Вчора 19:15 — Енергетика

росія хоче запустити ЗАЕС та приєднати її до своєї енергосистеми — NYT

росія активно будує нові лінії електропередачі на окупованих українських територіях, щоб підключити Запорізьку АЕС до своєї енергомережі, ігноруючи ризики та міжнародні заклики до мирного врегулювання.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на звіт організації Greenpeace.

Згідно зі звітом, супутникові знімки підтверджують будівництво росією понад 80 кілометрів ліній електропередачі та опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом, що розташовані вздовж узбережжя Азовського моря. Ці знімки, що фіксують активність з початку лютого, були перевірені NYT.

«План путіна щодо перезапуску Запорізької атомної електростанції залежить від забезпечення нових ліній електропередачі — це перший фізичний доказ цих планів», — сказав в інтерв’ю Шон Берні, фахівець з ядерної енергетики Greenpeace Україна.

Greenpeace заявив, що проєкт мав на меті під’єднати нові лінії електропередачі до великої підстанції поблизу Маріуполя, яка раніше була з’єднана із Запорізькою атомною електростанцією.

Видання зазначає, що наміри москви щодо експлуатації станції залишаються незрозумілими. Експерти наголошують, що для повного підключення ЗАЕС до російської енергосистеми росії знадобиться побудувати ще кілька ліній, що займе певний час.

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Як пише NYT, такий крок стане першим прецедентом, коли воююча держава захопила ядерний об’єкт іншої країни та використала його для власних енергетичних потреб. Це також суперечить недавнім пропозиціям адміністрації Трампа обговорити долю станції в рамках мирних переговорів.

Минулого місяця Білий дім представив план, згідно з яким росія мала б повернути ЗАЕС Україні, але під управлінням США, з постачанням електроенергії як Україні, так і росії.

росія категорично відкинула цю ідею. Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що Запорізькою АЕС керує російський ядерний гігант «Росатом», і «будь-які зміни неможливі».

Експерти з енергетики наголошують, що перезапуск ЗАЕС несе значні ризики. Після більш ніж трьох років війни критично важливе обладнання залишається невідновленим, а більшість досвідчених українських працівників покинули станцію.

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