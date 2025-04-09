Перезапустити ЗАЕС у нинішньому стані й без України не вдасться — глава «Енергоатома» — Finance.ua
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Перезапустити ЗАЕС у нинішньому стані й без України не вдасться — глава «Енергоатома»

Енергетика
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Перезапустити окуповану рф з 4 березня 2022 року Запорізьку АЕС в нинішньому стані й без повернення під контроль України не вдасться, вважає глава НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.
«Перезапустити ЗАЕС в тому стані, в якому вона перебуває, нікому не вдасться, якщо вона не повернеться під контроль України», — зазначив Котін під час брифінгу в Міністерстві енергетики в середу, передає кореспондент інтернет-порталу «Енергореформа» з місця події.
Як повідомлялося, згідно з ліцензією Держатомрегулювання, всі 6 блоків ЗАЕС мають перебувати в стані «холодного» зупину, однак рф має наміри запустити станцію в роботу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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