Перезапустити ЗАЕС у нинішньому стані й без України не вдасться — глава «Енергоатома» Сьогодні 18:00 — Енергетика

Перезапустити окуповану рф з 4 березня 2022 року Запорізьку АЕС в нинішньому стані й без повернення під контроль України не вдасться, вважає глава НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

«Перезапустити ЗАЕС в тому стані, в якому вона перебуває, нікому не вдасться, якщо вона не повернеться під контроль України», — зазначив Котін під час брифінгу в Міністерстві енергетики в середу, передає кореспондент інтернет-порталу «Енергореформа» з місця події.

Як повідомлялося, згідно з ліцензією Держатомрегулювання, всі 6 блоків ЗАЕС мають перебувати в стані «холодного» зупину, однак рф має наміри запустити станцію в роботу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.