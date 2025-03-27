У МАГАТЕ спрогнозували, скільки часу знадобиться для повного відновлення роботи ЗАЕС — Finance.ua

У МАГАТЕ спрогнозували, скільки часу знадобиться для повного відновлення роботи ЗАЕС Сьогодні 18:10

У МАГАТЕ спрогнозували, скільки часу знадобиться для повного відновлення роботи ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція може відновити роботу протягом кількох місяців після завершення війни. При цьому для перезапуску всіх реакторів потрібно більше часу.

Такий прогноз дав голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, його цитує Reuters

«Ми говоримо про місяці, і, можливо, для того, щоб вся Запорізька АЕС повернулася і запрацювала на повну силу з усіма шістьма блоками, знадобиться більше року, можливо навіть більше», — сказав Гроссі, додавши, що експлуатація всіх реакторів буде «складним, але не неможливим» завданням.

Він також стверджує, що зараз станція «професійно контролюється» і управляється росією.

«Деякі роботи з технічного обслуговування… були, можливо, не такими всеосяжними, якими могли б бути, але це також пов’язано з війною», — заявив глава МАГАТЕ.

Незважаючи на поточну ситуацію, Гроссі вважає, що відносно швидкий, але поступовий перезапуск станції, по одному реактору за раз, все ж таки можливий.

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