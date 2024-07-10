ЗАЕС може запрацювати тільки після відновлення Каховської ГЕС — радник прем’єра — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЗАЕС може запрацювати тільки після відновлення Каховської ГЕС — радник прем’єра

Енергетика
35
ЗАЕС може запрацювати тільки після відновлення Каховської ГЕС — радник прем’єра
ЗАЕС може запрацювати тільки після відновлення Каховської ГЕС — радник прем’єра
Відновлення роботи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) після деокупації залежатиме від термінів відновлення, а за фактом — нового будівництва Каховської ГЕС і наповнення Каховського водосховища водою, що може зайняти 7−8 років.
Таку думку висловив радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко на IV конференції з енергетичного права, передає Інтерфакс-Україна.
«Швидкість повернення ЗАЕС в енергосистему — надважливе питання. Але це залежить, зокрема, і від термінів відновлення Каховської ГЕС. Навряд чи можливе функціонування й одного блоку в поточних умовах, а для активної експлуатації шести атомних енергоблоків потрібно повернути рівень Каховського водосховища до тих показників, які дадуть змогу брати звідти воду для охолодження реакторів», — зазначив Бойко.

Читайте також: Удари по російським НПЗ. Наскільки це економічно боляче для них

Він підкреслив, що «Укргідроенерго» заявляє, що будівництво ГЕС триватиме від 5 до 6 років з моменту його початку. А коли вперше було побудовано станцію, водосховище набирали 2 роки.
«Тобто, навіть побудова станції не означає автоматичну появу води, щоб на ЗАЕС з’явилася можливість підживлювати басейни-охолоджувачі для безпечної експлуатації реакторів», — пояснив радник прем’єр-міністра.
За його словами, термін повернення ЗАЕС до енергосистеми України має великий вплив на формування її майбутньої енергетичної стратегії, адже це найбільша АЕС не лише в Україні, а й у Європі.
Читайте також
Серед інших, не менш важливих чинників, що ляжуть в основу майбутніх рішень, Бойко назвав обсяги робочих генеруючих одиниць, з якими Україна вийде з війни, зокрема обсяг розподіленої генерації, що активно розвиватиметься найближчі 2−3 роки, та її частку в енергобалансі, економічні тренди післявоєнної відбудови.
Він додав, що в майбутньому країні доведеться сформувати найефективніший енергомікс виробництва електроенергії з урахуванням згаданих факторів і необхідності дотримання міжнародних екологічних зобов’язань.
«Говорити про нашу майбутню енергетичну стратегію можна тоді, коли з’явиться достатньо інформації, якою можна буде оперувати як вихідними даними, оскільки сьогодні ще має місце значний обсяг невизначеності», — резюмував Бойко.
За матеріалами:
uaprom
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.