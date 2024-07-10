ЗАЕС може запрацювати тільки після відновлення Каховської ГЕС — радник прем’єра Сьогодні 06:12 — Енергетика

ЗАЕС може запрацювати тільки після відновлення Каховської ГЕС — радник прем’єра

Відновлення роботи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) після деокупації залежатиме від термінів відновлення, а за фактом — нового будівництва Каховської ГЕС і наповнення Каховського водосховища водою, що може зайняти 7−8 років.

Таку думку висловив радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко на IV конференції з енергетичного права, передає Інтерфакс-Україна.

«Швидкість повернення ЗАЕС в енергосистему — надважливе питання. Але це залежить, зокрема, і від термінів відновлення Каховської ГЕС. Навряд чи можливе функціонування й одного блоку в поточних умовах, а для активної експлуатації шести атомних енергоблоків потрібно повернути рівень Каховського водосховища до тих показників, які дадуть змогу брати звідти воду для охолодження реакторів», — зазначив Бойко.

Він підкреслив, що «Укргідроенерго» заявляє, що будівництво ГЕС триватиме від 5 до 6 років з моменту його початку. А коли вперше було побудовано станцію, водосховище набирали 2 роки.

«Тобто, навіть побудова станції не означає автоматичну появу води, щоб на ЗАЕС з’явилася можливість підживлювати басейни-охолоджувачі для безпечної експлуатації реакторів», — пояснив радник прем’єр-міністра.

За його словами, термін повернення ЗАЕС до енергосистеми України має великий вплив на формування її майбутньої енергетичної стратегії, адже це найбільша АЕС не лише в Україні, а й у Європі.

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Серед інших, не менш важливих чинників, що ляжуть в основу майбутніх рішень, Бойко назвав обсяги робочих генеруючих одиниць, з якими Україна вийде з війни, зокрема обсяг розподіленої генерації, що активно розвиватиметься найближчі 2−3 роки, та її частку в енергобалансі, економічні тренди післявоєнної відбудови.

Він додав, що в майбутньому країні доведеться сформувати найефективніший енергомікс виробництва електроенергії з урахуванням згаданих факторів і необхідності дотримання міжнародних екологічних зобов’язань.

«Говорити про нашу майбутню енергетичну стратегію можна тоді, коли з’явиться достатньо інформації, якою можна буде оперувати як вихідними даними, оскільки сьогодні ще має місце значний обсяг невизначеності», — резюмував Бойко.

uaprom За матеріалами:

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