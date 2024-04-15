Уперше з 2022 року: всі енергоблоки ЗАЕС переведено у стан холодного зупину — Finance.ua

Уперше з 2022 року: всі енергоблоки ЗАЕС переведено у стан холодного зупину Сьогодні 10:15 — Енергетика

Усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції вперше з 2022 року переведено у стан холодного зупину.

Про це йдеться у заяві директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

Зазначається, що це сталося після того, як четвертий енергоблок було переведено в цей стан. Процес розпочався вранці у пʼятницю і тривав до 7:30 суботи, 13 квітня.

У МАГАТЕ додали, що на цей крок було вирішено піти після того, як у окупованому місті Енергодар Запорізької області, де проживає більшість персоналу захопленої росіянами станції, завершився опалювальний сезон.

«Я вітаю цей крок, який МАГАТЕ рекомендувало протягом певного часу, оскільки він підвищує загальну безпеку об'єкту. (…) Рішення про холодний зупин усіх шести енергоблоків є позитивним саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але воно не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека на цьому великому ядерному об'єкті залишається дуже нестабільною», — наголосив Рафаель Гроссі.

В агентстві також нагадали, що раніше національний регулятор України, Держатомрегулювання, видав нормативні розпорядження про обмеження роботи всіх шести енергоблоків Запорізької АЕС до стану холодного зупину.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів від початку березня 2022 року. Через дії росіян за два роки станція пережила кілька повних знеструмлень.

У квітні 2024 року російський диктатор володимир путін повідомив МАГАТЕ, що Москва планує перезапустити ЗАЕС. У ЗМІ наголошували, що це збільшує ризик інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

УНІАН За матеріалами:

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