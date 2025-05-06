Радник Зеленського розповів, чи розглядають в ОП зниження мобілізаційного віку до 18 років — Finance.ua
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Радник Зеленського розповів, чи розглядають в ОП зниження мобілізаційного віку до 18 років

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Радник Зеленського розповів, чи розглядають в ОП зниження мобілізаційного віку до 18 років
Радник Зеленського розповів, чи розглядають в ОП зниження мобілізаційного віку до 18 років
Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що в Офісі президента не розглядають питання запровадження військової мобілізації громадян з 18 років.
Коментуючи одне з повідомлень, які останніми днями ширяться соціальними мережами з посиланням на анонімних «інсайдерів» про те, що в Україні начебто готується масштабна перевірка заброньованих від мобілізації, а в Офісі президента України розглядають зниження мобілізаційного віку до 18 років, Литвин написав: «Не розглядають».
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Як повідомлялося, кілька місяців тому тодішній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа Майк Волц заявив, що для стабілізації фронту в Україні треба знизити мобілізаційний вік, що дало б змогу призвати в армію «сотні тисяч нових солдатів».
У лютому Міністерство оборони України розпочало проєкт «Контракт 18−24» — добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Натомість у Верховній Раді заявили, що у них немає законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку.
Також у Раді зареєстрували законопроєкт про контракти 60+ для військової служби. Законопроєкт передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти людям віком 60+ під час воєнного стану за згодою командира частини. Для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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