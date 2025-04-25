Зеленський прокоментував ситуацію з ухиленням від мобілізації — Finance.ua

Зеленський прокоментував ситуацію з ухиленням від мобілізації Сьогодні 16:16

Зеленський прокоментував ситуацію з ухиленням від мобілізації

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з мобілізацією в країні, зокрема випадки зловживань та ухилення.

У розмові з американським журналістом Беном Шапіро, засновником видання Daily Wire, глава держави зазначив, що мобілізація триває з початку повномасштабної війни і відповідає чинному законодавству та умовам воєнного стану.

«Кожен випадок ретельно розглядається Сухопутними військами, Міністерством оборони, вони відповідають за мобілізацію. І хоч ставлення може різнитися, мобілізація триває з початку війни. Це відповідає законодавству та умовам воєнного стану. Країна перебуває у стані війни. Саме тому є мобілізація», — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що мета України — досягнення справедливого миру. «Ми прагнемо закінчення війни, ми хочемо, щоб все закінчилося, ми хочемо, щоб був справедливий мир, спокій і не було нічого, — ні мобілізації, ні воєнного стану. Однак доки йде війна, поки є закон, є мобілізація», — наголосив він.

Зеленський також визнав, що були різні інциденти, пов’язані з ухиленням від мобілізації.

«Були різні випадки: хтось пропонував гроші, хтось брав за ухилення від армії. Є різні випадки, але це не головне, що характеризує сучасну Україну, ні», — зауважив він.

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