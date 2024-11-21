Ціни на житло зросли: які квартири подорожчали за рік найбільше — Finance.ua

Ціни на житло зросли: які квартири подорожчали за рік найбільше Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Ціни на житло зросли: які квартири подорожчали за рік найбільше

У третьому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 11,7%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Як зросли ціни на нерухомість у третьому кварталі:

на первинному ринку житло подорожчало на 14,1%;

на вторинному — 10,5%.

Однокімнатні квартири:

на первинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 13,9%;

на вторинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 10%.

Двокімнатні квартири:

на первинному ринку їхня вартість зросла на 14,8%;

на вторинному — на 11,1%.

Трикімнатні квартири:

на первинному ринку вартість зросла на 13,6%;

на вторинному — на 10,3%.

Нагадаємо, за даними OLX, за останній рік у Києві ціни на первинному ринку збільшилися на 16,6%, з 3,1 млн грн до 3,6 млн грн, а на вторинному ринку зросли на 6,7%, з 3,8 млн грн до 4 млн грн. В Одесі ціни на новобудови зросли на 16% - з 1,9 до 2,2 млн грн, на вторинному ринку середні ціни зросли на 7% - з 1,6 до 1,7 млн грн. Натомість у Харкові спостерігається зниження цін.

Як прогнозує директорка з продажів будівельної компанії Gazda Маріанна Бігунець, вартість новобудов може підвищитися на 10−15% у гривні. Купити квартиру до 65 квадратів на початку будівництва коштує середньому в 2 — 2,5 мільйона гривень. Протягом 2025 року вартість житла заплановано може зрости на 500 — 600 тисяч гривень, а з урахуванням об’єктивних факторів, її вартість сягне близько 2,8 мільйона гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.