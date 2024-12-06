Rent-to-Own: як орендар зможе стати власником житла — Finance.ua

Rent-to-Own: як орендар зможе стати власником житла Сьогодні 16:13 — Нерухомість

Rent-to-Own: як орендар зможе стати власником житла

Українська фінансова житлова компанія провела зустріч із представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Світового банку (WB), компанії Miyamoto International Ukraine та юридичної фірми Integrites. Про це повідомило Укрфінжитло.

Сторони обговорили результати дослідження IFC щодо потенціалу розвитку моделі Rent-to-Own в Україні, яка дозволяє орендарям поступово викуповувати житло.

Ключові питання, розглянуті під час зустрічі:

оцінка потенціалу продукту Rent-to-Own на українському ринку;

ключові умови, необхідні для його реалізації;

можливості співпраці задля розвитку механізмів фінансування житлових рішень в Україні.

За підсумками зустрічі сторони визначили перші кроки, які наблизять можливість впровадження такого продукту в Україні.

Що таке Rent-to-Own

Ця модель дозволяє орендарям накопичувати кошти для викупу житла через регулярні платежі.

Вона відкриває нові можливості для тих, хто не має достатнього початкового внеску для іпотеки, але потребує житла.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) є членом Групи Світового банку, що зосереджує свою діяльність на підтримці сталого економічного зростання.

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