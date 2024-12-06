Rent-to-Own: як орендар зможе стати власником житла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Rent-to-Own: як орендар зможе стати власником житла

Нерухомість
120
Rent-to-Own: як орендар зможе стати власником житла
Rent-to-Own: як орендар зможе стати власником житла
Українська фінансова житлова компанія провела зустріч із представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Світового банку (WB), компанії Miyamoto International Ukraine та юридичної фірми Integrites. Про це повідомило Укрфінжитло.
Сторони обговорили результати дослідження IFC щодо потенціалу розвитку моделі Rent-to-Own в Україні, яка дозволяє орендарям поступово викуповувати житло.
Ключові питання, розглянуті під час зустрічі:
  • оцінка потенціалу продукту Rent-to-Own на українському ринку;
  • ключові умови, необхідні для його реалізації;
  • можливості співпраці задля розвитку механізмів фінансування житлових рішень в Україні.
За підсумками зустрічі сторони визначили перші кроки, які наблизять можливість впровадження такого продукту в Україні.

Що таке Rent-to-Own

  • Ця модель дозволяє орендарям накопичувати кошти для викупу житла через регулярні платежі.
  • Вона відкриває нові можливості для тих, хто не має достатнього початкового внеску для іпотеки, але потребує житла.
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) є членом Групи Світового банку, що зосереджує свою діяльність на підтримці сталого економічного зростання.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.