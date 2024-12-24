Як змінилася вартість довгострокової оренди квартир та будинків у 2024 році по областях — Finance.ua

Як змінилася вартість довгострокової оренди квартир та будинків у 2024 році по областях Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Як змінилася вартість довгострокової оренди квартир та будинків у 2024 році по областях, freepik

Вартість оренди однокімнатної квартири зросла майже у всіх обласних центрах України, окрім Рівного, де бачимо зниження на 5%. У Чернігові, Херсоні, Запоріжжі та Харкові ціни залишилися на рівні 2023 року.

Про це йдеться у дослідженні «OLX Нерухомість».

Лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород. З минулого року ціна у місті зросла ще на 28% та перевищила вартість у Києві та Львові. Також ціни значно зросли у Луцьку (+40%), Івано-Франківську (+32%), Полтаві (+25%), Києві (+23%) та Одесі (+21%).

Інфографіка: OLX Нерухомість

У сегменті двокімнатних квартир зростання цін відбулося серед усіх обласних центрів, окрім Запоріжжя (-14%). Лідером за зростанням вартості оренди у 2024 році стали Суми — +60% за рік, хоча місто залишається серед топ-5 із найнижчими цінами на оренду по Україні. Ужгород (+25%) посів 2-ге місце після Києва за вартістю оренди 2-кімнатних квартир, витіснивши Львів. На 50% зросла вартість оренди в Луцьку та Києві. Також значно зросли ціни в Івано-Франківську (+41%) та Тернополі (+36%).

Інфографіка: OLX Нерухомість

На ринку довгострокової оренди трикімнатних квартир Київ має найвищу медіанну вартість — 50 000 грн зі зростанням ціни на 39% у 2024 році, на 2-му місці знову Ужгород, де ціна зросла на 38%, на 3-му — Львів. Також значно збільшились вартості ціни в Одесі (+72%) та Сумах (+120%). У решті обласних центрів ціни зросли в межах 20−40%.

Інфографіка: OLX Нерухомість

Кількість активних оголошень будинків за рік зменшилася на 6%, число відгуків — зросло на 7%. По Україні медіанна вартість оренди сягнула 26 921 грн (+35%).

Інфографіка: OLX Нерухомість

На ринку довгострокової оренди будинків чітко виділяються два сезони: зимовий — з січня по квітень, коли українці обирають будинки для автономності під час відключень світла, та літній — у липні-серпні, коли попит зростає на заміські будинки.

Інфографіка: OLX Нерухомість

Лідером за вартістю оренди будинків залишається Київ, де ціни зросли ще на 26%. Найбільше змінилися розцінки на оренду будинків в Харкові +118% у порівнянні з 2023 роком. Найімовірніше це пов’язано зі зростанням попиту на цей тип житла, через систематичні відключення світла та прагнення шукачів до автономності. Значна зміна вартостей за рік відбулася у Хмельницькому (+86%), Чернівцях (+78%), Дніпрі (+64%) та Рівному (+47%). У Херсоні ціна виросла на 83%, проте в абсолюті вартість тут одна з найнижчих серед областей.

Інфографіка: OLX Нерухомість

Нагадаємо, вторинний ринок продажу/купівлі житла все ще не досяг довоєнних показників через депопуляцію, зниження платоспроможності та невизначеність щодо майбутнього, яка створює відкладений попит на купівлю. Однак програма «єОселя» підтримала цей сегмент, надавши можливість купівлі житла в кредит: 69% опитаних знають про програму, 8% вже скористалися нею, а 36% планують.

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