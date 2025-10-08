0 800 307 555
Коли людина вирішує передати своє майно — рідним, близьким чи іншим особам — постає питання: який спосіб обрати з точки зору права? Заповіт, договір дарування чи спадковий договір — кожен із цих варіантів має свої особливості.
Про основні відмінності цих правових інструментів нагадує Міністерство юстиції України.

Заповіт

Заповіт — це особисте рішення людини про те, кому і яке майно дістанеться після її смерті. Його можна скласти лише особисто.
Майно залишається у власності заповідача до його смерті, і заповіт можна будь-коли змінити або скасувати без повідомлення спадкоємців.
Заповіт набуває чинності лише після смерті людини. Посвідчити його може не лише нотаріус, а й, наприклад, командир військової частини, капітан судна, головний лікар лікарні або директор будинку для літніх людей.

Договір дарування

Дарування — це безоплатна передача майна іншій особі. Такий договір може укладатися письмово (якщо йдеться про нерухомість чи цінні речі) або усно — у випадку дрібних побутових подарунків.
Інколи дарувальник може висунути певні умови для обдаровуваного — наприклад, допомагати третій особі чи утримуватися від певних дій. Якщо обдаровуваний порушує домовленості, дарувальник має право вимагати розірвання договору й повернення подарунка.
Право власності виникає або одразу після передання речі, або після нотаріального посвідчення — залежно від ситуації.

Спадковий договір

Цей договір поєднує риси заповіту й дарування. Людина (відчужувач) передає своє майно іншій особі (набувачу) після своєї смерті, але в обмін на певні дії — наприклад, догляд, утримання або допомогу.
Тобто набувач спершу виконує умови, а вже потім отримує право власності. Якщо він не виконує обіцянок — договір можна розірвати через суд.
У Мін’юсті наголошують: відповідно до Цивільного кодексу, заповіт, складений щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним. Таким чином, відчужувач не може заповісти те, що вже охоплено спадковим договором.

Основні відмінності

Момент набуття права власності:
  • за даруванням — одразу після передачі майна;
  • за спадковим договором — після смерті відчужувача;
  • за заповітом — після смерті спадкодавця та спливу шестимісячного строку.
Зобов’язання сторін:
  • заповіт не створює жодних зобов’язань для спадкоємців до смерті заповідача;
  • спадковий договір вимагає виконання умов відчужувача;
  • договір дарування може передбачати для обдаровуваного певні обов’язки.
Можливість скасування:
  • заповіт можна змінити чи скасувати у будь-який момент;
  • спадковий договір скасовується лише в судовому порядку;
  • дарування — може бути скасований або повернена вартість дарунка в разі невиконання умов договору.

Що обрати

Якщо ви хочете зберегти повний контроль над майном — складіть заповіт. Якщо бажаєте закріпити зобов’язання спадкоємця, наприклад, забезпечення догляду, — оберіть спадковий договір. А якщо плануєте передати майно вже зараз — укладіть договір дарування.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
