Які професії найчастіше обирає молодь: дані служби зайнятості Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Найзатребуванішими є вакансії продавець-консультант, продавець продовольчих товарів та кухар.

У 2026 році молоді українці стали частіше звертатися до Державної служби зайнятості у пошуках роботи, професійного навчання та грантів для започаткування власної справи.

Про це повідомила пресслужба відомства.

«Саме така тенденція спостерігається впродовж цього року. За чотири місяці послугами центрів зайнятості скористалося 70,3 тисяч клієнтів віком до 35 років, це на 8,2 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року», — сказано в повідомленні.

Найбільше зростання зафіксували на Закарпатті

Частіше за все молодь зверталася до центрів зайнятості у Дніпропетровській області — майже 5 тисяч та на Львівщині — 4,8 тисяч.

Найбільше зростання кількості таких клієнтів відбулося у Закарпатській області: якщо за перші чотири місяці 2025 року їх було 1,2 тисячі, то зараз — уже 2,2 тисячі, що становить приріст у 89%.

Наразі люди до 35 років складають 23% від загальної кількості шукачів роботи в Україні.

У віковій структурі молодих клієнтів:

5,8 тис. осіб — віком від 15 до 19 років;

16,8 тис. — від 20 до 24 років;

18,9 тис. — від 25 до 29 років;

29 тис. — від 30 до 34 років.

У яких сферах молодь найчастіше шукає роботу

Аналізуючи запити, з якими молодь приходить до центрів зайнятості, найчастіше роботу вони шукають у сфері торгівлі та послуг — 20%. Найзатребуванішими є вакансії продавець-консультант, продавець продовольчих товарів та кухар.

Натомість найменший інтерес молодь проявляє до вакансій у сфері сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства. Частка таких запитів становить лише 1,5%.

Молодь майже не цікавиться такими професіями, як винороб, садівник, віварник, санітар ветеринарної медицини чи тренер коней. Загалом отримали роботу 24,5 тисяч молодих людей, для порівняння, за 4 місяці минулого року їх кількість була 18,3 тисяч.

Де найвище працевлаштування молоді

До регіонів України, де найвище працевлаштування молоді, належать Львівщина — 1,9 тисяча, Івано-Франківська область — 1,9 тисяч та Дніпропетровська — 1,8 тисяч.

Також цьогоріч проходили професійне навчання — 5,6 тисяч молодих людей, минулоріч за такий же період — 4,8 тисяч осіб.

Кошти на початок і розвиток бізнесу отримували 1,4 тисячі українців з числа молоді, з них у віці до 25 років грант отримували (за спеціальними умовами) — 204.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що випускники, які активно використовували штучний інтелект під час навчання, часто мають слабші навички аналізу, грамотності та живої комунікації. Молоді працівники, яких вважали AI-native (тобто тими, хто виріс поруч із технологіями штучного інтелекту), на практиці демонструють поверхневий рівень знань.

Також ми розповідали , що українські центри зайнятості щодня приймають близько 2,5 тисяч нових клієнтів, більшість із яких залишили попереднє місце роботи та перебувають у пошуках нового працевлаштування. Люди звільняються, навіть не маючи альтернативи, через різні причини — від професійного вигорання до низьких зарплат або вимушеного переїзду через війну.

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