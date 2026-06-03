Проїзд дорожчає, люди обурюються! Чому експерти критикують нові ціни на транспорт у Києві (відео) Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Проїзний за 5 тисяч гривень може стати одним із найдорожчих у Європі

У Києві продовжують обговорювати можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Finance.ua поспілкувався із співзасновником ГО «Пасажири Києва» та урбаністом Олександром Гречком, який назвав нові тарифи необґрунтованими та пояснив, чому, на його думку, вони можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

Маніпулятивні цифри

За словами експерта, за останні 10−12 років у Києві не було жодного випадку, коли підвищення вартості проїзду супроводжувалося суттєвим покращенням роботи громадського транспорту. Нові станції метро відкриваються повільно, рухомого складу бракує, а робота наземного транспорту залишається хаотичною. Попри регулярне зростання тарифів, транспортна система столиці не стала кращою, а в окремих аспектах навіть погіршилася.

Також Гречко вважає маніпулятивними цифри, які останнім часом озвучують у КМДА. За його словами, раніше у відповідях на журналістські запити називалися менші цифри.

За оцінками експерта, проїзний за 5 тисяч гривень може стати одним із найдорожчих у Європі. У європейських містах дорогий транспорт зазвичай супроводжується значними інвестиціями в інфраструктуру, оновлення рухомого складу та якість сервісу. Водночас громадський транспорт там не розглядається як джерело прибутку за рахунок пасажирів, а дотується з місцевих бюджетів.

Як працює європейська модель тарифів

Експерт порівняв Київ із Прагою, Варшавою та Будапештом. За його словами, у цих містах безлімітні проїзні коштують приблизно 1100−1200 гривень у перерахунку на українську валюту. Водночас система тарифів побудована таким чином, щоб пасажирам було вигідно користуватися пересадковими квитками та проїзними. Наприклад, квиток із більшим терміном дії коштує лише трохи дорожче за звичайний разовий проїзд.

Саме тому урбаніст розкритикував ідею встановити в Києві тариф у 60 гривень за квиток на 90 хвилин. На його думку, у такому випадку пасажиру простіше буде придбати дві окремі поїздки по 30 гривень.

Як приклад більш збалансованої моделі експерт навів Львів, де нещодавно також змінили тарифи на проїзд.

Там вартість залежить від способу оплати: найдорожче коштує готівковий розрахунок, а дешевше — оплата банківською або транспортною карткою. При цьому безлімітний проїзний обходиться приблизно у 1150 гривень, а до єдиної системи перевезень інтегровані й приватні перевізники.

Яку альтернативу пропонують у ГО «Пасажири Києва»

У громадській організації пропонують власну тарифну модель. Вона передбачає місячний безлімітний проїзний за 1000 гривень, разову поїздку за 20 гривень та пересадковий квиток на 90 хвилин за 30 гривень.

За словами експерта, така система могла б не лише зберегти нинішніх пасажирів, а й залучити нових. Крім того, він переконаний, що збільшення пасажиропотоку дозволило б скоротити навантаження на бюджет міста та підвищити доходи транспортних підприємств.

Гречко також застерігає, що частина людей може відмовитися від громадського транспорту на користь маршруток, автомобілів або інших способів пересування. У такому випадку транспортні підприємства ризикують втратити частину платоспроможних пасажирів і отримати ще більші фінансові проблеми.

Детальніше про те, чому запропоновані тарифи викликали стільки дискусій, як працюють транспортні системи європейських міст та яку альтернативу пропонують транспортні експерти — дивіться на нашому YouTube-каналі:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.