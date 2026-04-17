У «Київстар» прокоментували потенційне об'єднання веж з Vodafone

Консолідація вежової інфраструктури може підвищити стабільність мереж

Компанія «Київстар» не вважає потенційне об’єднання вежової інфраструктури з Vodafone ознакою монополізації ринку. Натомість у компанії наголошують, що йдеться про поширену міжнародну практику, яка підвищує ефективність використання інфраструктури та стійкість мобільних мереж.

Про це президент компанії «Київстар» Олександр Комаров повідомив в інтерв’ю «РБК-Україна»

Міжнародна практика

За його словами, пасивною вежовою інфраструктурою оператора управляє Ukrainian Tower Company, яка належить материнській компанії VEON. Комаров зазначив, що потенційні угоди щодо об’єднання такої інфраструктури відповідають практиці, яка вже застосовується в низці європейських країн, зокрема у Великій Британії, Німеччині, Італії та Швеції.

Він відкинув твердження про ризики монополії, назвавши їх маніпулятивними. На його думку, консолідація вежової інфраструктури може підвищити стабільність мереж, розширити покриття та підвищити ефективність роботи операторів, що в підсумку зробить зв’язок для абонентів більш якісним.

Фактор війни

Окремо Комаров наголосив, що в умовах війни, коли базові станції стають цілями атак, спільне використання інфраструктури може підвищити стійкість телекомунікаційних мереж.

Національний роумінг як тимчасове рішення

Коментуючи національний роумінг, він зазначив, що цей механізм був запроваджений як кризове рішення на початку повномасштабної війни та не є комерційною моделлю. За його словами, у пікові періоди «Київстар» обслуговував понад 1 млн абонентів інших операторів, а в середньому за січень-березень 2026 року — близько 540 тис. абонентів щодоби.

Водночас він підкреслив, що така модель є тимчасовою, оскільки в мирних умовах вона не відповідає ринковій логіці інвестиційної конкуренції.

