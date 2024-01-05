Українці знову мають сплатити податки за квартири: скільки за квадрат — Finance.ua

Українці знову мають сплатити податки за квартири: скільки за квадрат Сьогодні 11:16 — Нерухомість

Українці знову мають сплатити податки за квартири: скільки за квадрат

Українці 2024 року мають сплатити податок за свою нерухомість, якщо її площа перевищує норму. При цьому плата за кожен «зайвий» квадрат збільшиться з 97,5 до 100,5 грн.

Українці мають платити податок тільки у тому разі, якщо вони володіють нерухомістю, площа якої вище норми. Ця норма визначена Податковим кодексом і становить 60 квадратів для квартири та 120 квадратів для будинку. Якщо у вас є і квартира, і будинок, то загальна «норма» становитиме 180 квадратів. Проте якщо у вас є дві квартири, норма все одно буде 60 квадратів (тобто якщо є дві квартири по 50 квадратів, це на 40 квадратів більше за норму).

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Рахується загальна площа житла, а не житлова. Є ще один нюанс. Якщо квартира розділена між кількома власниками (наприклад, членами родини), то норма для кожного застосовується окремо. Наприклад, якщо площа квартири становить 100 квадратів, проте вона в рівних частинах належить дружині та чоловіку, податок платити не потрібно (за норми в 60 квадратів на власника кожному належить усього по 50 квадратів).

Розмір податку прив’язаний до мінімальної зарплати і платиться за минулий рік. Враховувати треба ту мінімалку, яка була станом на 1 січня. Кожен квадрат «зайвої» площі «коштує» до 1,5% мінімалки. Тобто якщо у вас квартира площею 80 квадратів, за «зайві» 20 треба платити:

у 2022-му (за 2021-й) — 1800 грн (90 грн за квадрат)

у 2023-му (за 2022-й) — 1950 грн (97,5 грн за квадрат)

у 2024-му (за 2023-й) — 2010 грн (100,5 грн за квадрат)

у 2025-му (за 2023-й) — 2130 грн (106,5 грн за квадрат)

Тобто наступного року податок за квартиру площею 80 квадратів зросте приблизно на 60 грн. А ще через рік — на 120 грн. Квитанція з повідомленням про оплату має надійти до 1 липня, а заплатити треба до 31 серпня. Проте через проблеми з реєстрами може бути ситуація, коли ви маєте заплатити податок, а квитанція вам не надійшла. Через це наступного року можуть надіслати квитанцію одразу за два роки.

Обозреватель За матеріалами:

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