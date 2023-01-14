Заповіт на нерухомість: хто може посвідчити, крім нотаріуса — Finance.ua
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Заповіт на нерухомість: хто може посвідчити, крім нотаріуса

Особисті фінанси
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Заповіт на нерухомість: хто може посвідчити, крім нотаріуса
Заповіт на нерухомість: хто може посвідчити, крім нотаріуса
Заповіт — це особиста воля людини щодо свого майна, найчастіше — нерухомого, на випадок її смерті. Заповіт набуває юридичної сили після засвідчення.
Зазвичай заповіти посвідчує нотаріус. Однак, якщо людина, скажімо, опинилася у критичній життєвій ситуації і має намір скласти заповіт — розпорядитися своїм будинком, квартирою чи земельною ділянкою, а до нотаріуса не дістатися, підтвердити її останнє слово мають право інші особи.

Хто має право посвідчити заповіт на нерухомість, якщо немає нотаріуса

Залежно від місця перебування охочого укласти заповіт, а переважно спадкодавці озвучують останню волю саме щодо нерухомого майна, посвідчити документ може:
  • у сільській місцевості, де немає нотаріуса, — представник органу місцевого самоврядування (сільської чи селищної ради);
  • якщо спадкодавець перебуває за кордоном — працівник консульських установ України;
  • заповіт військовослужбовців має право засвідчити начальник військової частини, з’єднання, установи;
  • у лікарні чи інших закладах охорони здоров’я — головний або черговий лікар;
  • під час плавання на річкових або морських суднах під прапором України — капітан судна;
  • в установі виконання покарань — керівник установи;
  • під час експедицій заповіт посвідчує начальник експедиції.
Заповіт на нерухомість, посвідчений цими уповноваженими особами, прирівнюється до дій нотаріуса і підлягає державній реєстрації у Спадковому реєстрі.
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Як посвідчити заповіт на нерухомість без нотаріуса

За неможливості долучити до процесу нотаріуса посадова або службова особа може посвідчити заповіт на квартиру, будинок чи землю з дотриманням таких основних правил:
1) заповідач повинен володіти повною цивільною дієздатністю;
2) засвідчити документ потрібно за участі двох свідків — теж повністю цивільно дієздатних;
3) форма заповіту — письмова. На прохання спадкодавця документ роздруковують;
4) у заповіті обов’язково вказують:
  • дату і місце складання документа;
  • дату та місце народження спадкодавця;
  • відомості про свідків;
5) автор власноруч підписує заповіт. Також документ підписують свідки;
6) кількість примірників — два: один залишається спадкодавцеві, інший направляється у державний нотаріальний архів за місцем, де заповідач постійно проживає;
7) остання воля спадкодавця не розголошується.

Хто не може бути свідком у посвідченні заповіту на нерухомість

Якщо останню волю заповідача засвідчує службова або посадова особа, свідками у процесі не можуть бути:
  • нотаріус або інша посадова чи службова особа, яка має право посвідчити заповіт;
  • спадкоємці за заповітом, члени їхніх сімей чи близькі родичі;
  • особи, які не можуть прочитати або підписати документ.
За матеріалами:
flombu.com
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