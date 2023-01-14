Заповіт на нерухомість: хто може посвідчити, крім нотаріуса — Finance.ua

Заповіт на нерухомість: хто може посвідчити, крім нотаріуса Сьогодні 06:27 — Особисті фінанси

Заповіт на нерухомість: хто може посвідчити, крім нотаріуса

Заповіт — це особиста воля людини щодо свого майна, найчастіше — нерухомого, на випадок її смерті. Заповіт набуває юридичної сили після засвідчення.

Зазвичай заповіти посвідчує нотаріус. Однак, якщо людина, скажімо, опинилася у критичній життєвій ситуації і має намір скласти заповіт — розпорядитися своїм будинком, квартирою чи земельною ділянкою, а до нотаріуса не дістатися, підтвердити її останнє слово мають право інші особи.

Хто має право посвідчити заповіт на нерухомість, якщо немає нотаріуса

Залежно від місця перебування охочого укласти заповіт, а переважно спадкодавці озвучують останню волю саме щодо нерухомого майна, посвідчити документ може:

у сільській місцевості, де немає нотаріуса, — представник органу місцевого самоврядування (сільської чи селищної ради);

якщо спадкодавець перебуває за кордоном — працівник консульських установ України;

заповіт військовослужбовців має право засвідчити начальник військової частини, з’єднання, установи;

у лікарні чи інших закладах охорони здоров’я — головний або черговий лікар;

під час плавання на річкових або морських суднах під прапором України — капітан судна;

в установі виконання покарань — керівник установи;

під час експедицій заповіт посвідчує начальник експедиції.

Заповіт на нерухомість, посвідчений цими уповноваженими особами, прирівнюється до дій нотаріуса і підлягає державній реєстрації у Спадковому реєстрі.

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Як посвідчити заповіт на нерухомість без нотаріуса

За неможливості долучити до процесу нотаріуса посадова або службова особа може посвідчити заповіт на квартиру, будинок чи землю з дотриманням таких основних правил:

1) заповідач повинен володіти повною цивільною дієздатністю;

2) засвідчити документ потрібно за участі двох свідків — теж повністю цивільно дієздатних;

3) форма заповіту — письмова. На прохання спадкодавця документ роздруковують;

4) у заповіті обов’язково вказують:

дату і місце складання документа;

дату та місце народження спадкодавця;

відомості про свідків;

5) автор власноруч підписує заповіт. Також документ підписують свідки;

6) кількість примірників — два: один залишається спадкодавцеві, інший направляється у державний нотаріальний архів за місцем, де заповідач постійно проживає;

7) остання воля спадкодавця не розголошується.

Хто не може бути свідком у посвідченні заповіту на нерухомість

Якщо останню волю заповідача засвідчує службова або посадова особа, свідками у процесі не можуть бути:

нотаріус або інша посадова чи службова особа, яка має право посвідчити заповіт;

спадкоємці за заповітом, члени їхніх сімей чи близькі родичі;

особи, які не можуть прочитати або підписати документ.

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