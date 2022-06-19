Спадкування у разі відсутності заповіту: хто має право — Finance.ua

Спадкування у разі відсутності заповіту: хто має право

Вчора 17:06 — Особисті фінанси

Спадкування у разі відсутності заповіту: хто має право

У період введення воєнного стану в Україні до бюро правової допомоги часто звертаються клієнти за роз’ясненнями щодо особливостей прийняття спадщини в період воєнного стану. Наприклад: що робити, якщо спадкодавець не залишив заповіту? Фахівці Бюро безоплатної правової допомоги розповіли , що треба про це знати.

Що буде, якщо заповіту немає

Якщо відсутній заповіт, його визнано недійсним, є факт неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також, у разі неохоплення заповітом усієї спадщини, буде здійснюватися спадкування за законом.

При спадкуванні за законом майно переходить до зазначених у законі спадкоємців відповідно до встановленої черговості. Підставами закликання до спадкування за законом можуть бути шлюбні відносини, родинні чи сімейні стосунки, усиновлення, знаходження на утриманні спадкодавця не менше п’яти років до його смерті.

Слід зазначити, що цивільне законодавство встановлює п’ять черг спадкоємців за законом:

у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, батьки померлого, той з подружжя, який його пережив;

чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, батьки померлого, той з подружжя, який його пережив; до другої черги спадкоємців за законом законодавець відносить рідних братів та сестер спадкодавця, його бабу та діда як з боку батька, так і з боку матері;

черги спадкоємців за законом законодавець відносить рідних братів та сестер спадкодавця, його бабу та діда як з боку батька, так і з боку матері; у третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця;

чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця; у четверту чергу право на спадкування мають особи, які проживали із спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до відкриття спадщини;

чергу право на спадкування мають особи, які проживали із спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до відкриття спадщини; у п’яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї, а також інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно.

Згідно ст. 1259 Цивільного кодексу України, черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Цей договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов’язкову частку у спадщині.

Читайте також Депозит у спадок: особливості оформлення

Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішення суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалась, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкоємцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Чи можна відмовитися від спадкування за законом? Так, можна відмовитися на користь іншого спадкоємця або безадресно. Частка у спадщині, яку він мав прийняти переходить до інших спадкоємців тієї ж черги порівну.

Що змінилося із введенням воєнного стану

У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року, Міністерством юстиції України внесено зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату, які регулюють питання оформлення спадщини в період війни.

В умовах воєнного стану нотаріальні дії вчиняються зі спрощенням вимог та з урахуванням певних особливостей:

спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини та його проживання. Для вчинення нотаріальної дії особа, яка звертається до нотаріуса, повинна мати при собі документ, який посвідчує особу;

на час дії воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини зупиняється;

в умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до Спадкового реєстру нотаріальне посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування здійснюються без використання цього реєстру з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей протягом п’яти робочих днів з дня відновлення такого доступу;

забороняється видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, заведеній без використання Спадкового реєстру, до її реєстрації у Спадковому реєстрі.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.