ЄС виділить Україні додаткові кошти: на що підуть

Європейський Союз цього тижня надасть Україні додаткове фінансування на закупівлю безпілотників і ракет.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Україна буде в центрі уваги на засіданні Європейської ради цього тижня. Ми обговоримо її потреби у фінансуванні на наступний рік та шляхи мобілізації нової глобальної підтримки. Цього тижня ЄС також надасть додаткове фінансування на безпілотники та ракети. Щоб посилити оборону України та захистити її повітряний простір», — зазначила президентка Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, Європейський Союз також підтримує заклик Володимира Зеленського до припинення вогню. Це, зокрема, дозволило б захистити світові запаси продовольства та енергетичну інфраструктуру в Україні й Росії.