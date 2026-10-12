0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС виділить Україні додаткові кошти: на що підуть

Казна та Політика
27
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
ЄС виділить Україні додаткові кошти: на що підуть
ЄС виділить Україні додаткові кошти: на що підуть
Європейський Союз цього тижня надасть Україні додаткове фінансування на закупівлю безпілотників і ракет.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
«Україна буде в центрі уваги на засіданні Європейської ради цього тижня. Ми обговоримо її потреби у фінансуванні на наступний рік та шляхи мобілізації нової глобальної підтримки. Цього тижня ЄС також надасть додаткове фінансування на безпілотники та ракети. Щоб посилити оборону України та захистити її повітряний простір», — зазначила президентка Єврокомісії.
За словами фон дер Ляєн, Європейський Союз також підтримує заклик Володимира Зеленського до припинення вогню. Це, зокрема, дозволило б захистити світові запаси продовольства та енергетичну інфраструктуру в Україні й Росії.
Крім того, президентка Єврокомісії заявила про намір відкрити ще два переговорні кластери.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems