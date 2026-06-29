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Японія у п’ять разів підвищує вартість віз

Світ
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Японський прапор
Японський прапор
Японія з 1 липня 2026 року суттєво підвищить консульські збори за оформлення віз. Вартість одноразових, багаторазових і транзитних віз зросте у п’ять разів.
Таке рішення влада пояснює зростанням адміністративних витрат та інфляцією.

Скільки коштуватимуть візи

Міністерство закордонних справ Японії переглянуло тарифи на оформлення віз уперше майже за 50 років.
З 1 липня діятимуть такі ціни:
  • одноразова віза — 15 000 єн замість 3 000;
  • багаторазова віза — 30 000 єн замість 6 000;
  • транзитна віза — 3 500 єн замість 700.
Нові тарифи застосовуватимуться до всіх заяв, поданих із 1 липня 2026 року. Якщо документи подати до цієї дати, оформлення відбуватиметься за старими тарифами.

Кого стосуються зміни

Подорожчання торкнеться громадян країн, яким для поїздки до Японії потрібна віза. Найбільше це позначиться на тих, хто оформлює багаторазову візу або подорожує всією родиною.
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Водночас для громадян країн, які мають із Японією безвізовий режим, правила в’їзду не змінюються.
Тим, хто вже планує поїздку та потребує візи, варто подати документи до 1 липня, щоб скористатися чинними тарифами.
За матеріалами:
visitukraine.today
Подорожі
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