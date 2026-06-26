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Україна та Японія підписали меморандум про співробітництво у цифровій сфері

Фінтех і Картки
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Україна та Японія підписали меморандум про співробітництво у цифровій сфері
Україна та Японія підписали меморандум про співробітництво у цифровій сфері
Мінцифри запускає японсько-українську ініціативу цифрово-технологічного співробітництва; нова платформа сприятиме розвитку спільних проєктів у сферах цифрових інновацій.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
«Україна та Японія розпочинають новий етап технологічного партнерства та запускають японсько-українську ініціативу цифрово-технологічного співробітництва. Відповідний меморандум підписали Міністерство цифрової трансформації й Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії», — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що нова японсько-українська платформа допоможе запускати спільні проєкти у сферах цифрових інновацій і технологій, залучати інвестиції та будувати системне партнерство між державами й бізнесом. Проєкт об’єднає досвід та експертизу обох країн, щоб створювати нові цифрові рішення й масштабувати їх на глобальні ринки.
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
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