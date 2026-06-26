Україна та Японія підписали меморандум про співробітництво у цифровій сфері

«Україна та Японія розпочинають новий етап технологічного партнерства та запускають японсько-українську ініціативу цифрово-технологічного співробітництва. Відповідний меморандум підписали Міністерство цифрової трансформації й Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії», — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що нова японсько-українська платформа допоможе запускати спільні проєкти у сферах цифрових інновацій і технологій, залучати інвестиції та будувати системне партнерство між державами й бізнесом. Проєкт об’єднає досвід та експертизу обох країн, щоб створювати нові цифрові рішення й масштабувати їх на глобальні ринки.