Подорож Європою від 11 євро: популярний лоукостер розпродає квитки з прикордонних аеропортів — Finance.ua

Подорож Європою від 11 євро: популярний лоукостер розпродає квитки з прикордонних аеропортів Сьогодні 17:36 — Особисті фінанси

Подорож Європою від 11 євро: популярний лоукостер розпродає квитки з прикордонних аеропортів

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила швидкий розпродаж квитків на європейські напрямки. Чимало рейсів доступні з прикордонних з Україною аеропортів.

Вартість перельоту стартує від 11 євро. Розпродаж акційних квитків від Wizz Air триватиме до кінця доби 18 січня. Куди можна полетіти зі зручних для українців аеропортів — дізнавайтесь далі.

Деталі акційних маршрутів

Акція угорського лоукостера поширюється на чимало маршрутів. Рейси зі знижкою доступні у період з 1 квітня до 30 червня. У вартість квитка вже входить одна позиція ручної поклажі, максимальні розміри якої 40×30×20 сантиметрів. За кожну одиницю зареєстрованого багажу та додаткову ручну валізу потрібно буде доплатити.

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Українців можуть зацікавити рейси із сусідніх аеропортів Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Доступні маршрути для пасажирів:

Варшава — Осло — від 11 євро;

Катовіце — Дортмунд — від 14 євро;

Люблін — Лондон — від 14 євро;

Краків — Бірмінгем — від 14 євро;

Жешув — Рим — від 30 євро;

Сучава — Мілан — від 17 євро;

Бухарест — Венеція — від 16 євро;

Клуж — Нюрнберг — від 17 євро;

Ясси — Берлін — від 21 євро;

Братислава — Скоп'є - від 15 євро;

Кошице — Лондон — від 20 євро;

Дебрецен — Ларнака — від 20 євро;

Будапешт — Подгориця — від 15 євро.

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