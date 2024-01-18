Подорож Європою від 11 євро: популярний лоукостер розпродає квитки з прикордонних аеропортів — Finance.ua
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Подорож Європою від 11 євро: популярний лоукостер розпродає квитки з прикордонних аеропортів

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Подорож Європою від 11 євро: популярний лоукостер розпродає квитки з прикордонних аеропортів
Подорож Європою від 11 євро: популярний лоукостер розпродає квитки з прикордонних аеропортів
Бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила швидкий розпродаж квитків на європейські напрямки. Чимало рейсів доступні з прикордонних з Україною аеропортів.
Вартість перельоту стартує від 11 євро. Розпродаж акційних квитків від Wizz Air триватиме до кінця доби 18 січня. Куди можна полетіти зі зручних для українців аеропортів — дізнавайтесь далі.

Деталі акційних маршрутів

Акція угорського лоукостера поширюється на чимало маршрутів. Рейси зі знижкою доступні у період з 1 квітня до 30 червня. У вартість квитка вже входить одна позиція ручної поклажі, максимальні розміри якої 40×30×20 сантиметрів. За кожну одиницю зареєстрованого багажу та додаткову ручну валізу потрібно буде доплатити.
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Українців можуть зацікавити рейси із сусідніх аеропортів Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.
Доступні маршрути для пасажирів:
  • Варшава — Осло — від 11 євро;
  • Катовіце — Дортмунд — від 14 євро;
  • Люблін — Лондон — від 14 євро;
  • Краків — Бірмінгем — від 14 євро;
  • Жешув — Рим — від 30 євро;
  • Сучава — Мілан — від 17 євро;
  • Бухарест — Венеція — від 16 євро;
  • Клуж — Нюрнберг — від 17 євро;
  • Ясси — Берлін — від 21 євро;
  • Братислава — Скоп'є - від 15 євро;
  • Кошице — Лондон — від 20 євро;
  • Дебрецен — Ларнака — від 20 євро;
  • Будапешт — Подгориця — від 15 євро.
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За матеріалами:
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